الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لـ"ديلر أجنبي" بتهمة الاتجار في الأقراص المخدرة بقصر النيل

المتهم
المتهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة "ديلر أجنبي" يروج المخدرات في منطقة قصر النيل بالسجن 3 سنوات، حيث اعترف المتهم ببيع الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية لعملائه.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة)، وبحوزته (عدد 1600 قرص من عقار الكبتاجون المخدر - عدد 340 قرصا منشطا - هاتف محمول)، فتم حبسه.

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