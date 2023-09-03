لغسيل الشبكات.. قطع المياه عن شبين الكوم وضواحيها غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، عن قطع المياه غداً الاثنين 4-9-2023، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بالمواطنين وأصحاب المخابز، ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

مياه المنوفية: تنفيذ عدة أنشطة لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه

وعلى صعيد آخر، شدد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إلي ضرورة توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه في ظل اهتمام الدول بضرورة ترشيد استهلاك المياه .

فيما قام فريق التوعية بعمل توعية بمختلف أرجاء المحافظة تمثلت في حملات طرق الأبواب وحملات ميدانية بالشوارع والميادين، ومشاركة قوافل تعليم الكبار وقوافل الصحة، بالإضافة للنوادى الصيفية والأنشطة المدرسية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الحملات استهدف قرى مراكز قويسنا ومنوف مركز وسرس الليان وشبين الكوم وتم خلالها عقد ندوات لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي وكذلك الترويج للقطع الموفرة التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه والعداد الكودى.

التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة

وكان فريق التوعية، قد اختتم فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه ،و عدادات المياه مسبقة الدفع، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوي المياه و الصرف الصحي .

و خلال الندوات والحملات تم توزيع المطبوعات و الملصقات الخاصة بترشيد استهلاك المياه مما يساهم في سهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة علي كل نقطة مياه و الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.