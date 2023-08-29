الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه المنوفية": مد خطوط صرف صحي داخل المناطق المستحدثة

اجتماع مياه المنوفية
اجتماع مياه المنوفية

اجتمع اليوم، الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية ، برؤساء القطاعات والمديرين العموم ومديرى الأفرع لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين واستعدادات الشركة للمرحلة الثانية من حياة كريمة بمراكز الباجور ومنوف وقويسنا بالإضافة إلى تكريم المهندسة أمامة عبدالعزيز مدير فرع الباجور لبلوغها السن القانونية للمعاش.

مد خطوط صرف صحي داخل المناطق المستحدثة داخل الاحوزة العمرانية

وأشار رئيس مجلس الإدارة، إلى أن أعمال المرحلة الثانية تشمل مد وتدعيم شبكات مياه شرب بالمناطق المستحدثة داخل الاحوزة العمرانية ومد خطوط صرف صحى بالمناطق المستحدثة داخل الاحوزة العمرانية بالقرى المخدومة، إنشاء توسعات بمحطات المعالجة، ووحدات فصل حديد ومنجنيز بمحطات المياه، ومشروع صرف صحي متكامل ( شبكات انحدار – خطوط طرد – محطات رفع ) بالقرى المحرومة من خدمة الصرف الصحي.
 وكلف رؤساء الأفرع، بالمرور المستمر على المحطات والاهتمام بنظافة المحطات والروافع والنظر في التعديات على الشبكات ومراجعة جميع احتياجات المحطات التابعة للشركة لأعمال الإحلال والتجديد وإيجاد حلول جذرية لها ومتابعة جودة المياه المنتجة وعمليات التشغيل بالمحطات والاهتمام بمحطات المعالجة.

وأوضح أنه تم وضع حلول لحل مشكلة المناطق الساخنة بانشاد عدد 4 وحدات فصل حديد ومنجنيز بقرى طنبدى وميت عافية وزوير بمركز شبين الكوم وقرية أبو نشابة بمركز السادات.
 

رئيس مياه الشرب يشيد بالأفرع في تجديد العدادات التالفة 


وأشاد بالدور الذى تقوم به جميع الافرع في احلال وتجديد العدادات المعطلة والتالفة وبدل الممارسات بعدادات جديدة مسبقة الدفع ضمن خطة حوكمة وترشيد الاستهلاك التى تتبناها وزارة الاسكان والشركة القابضة مشددا على ضرورة الانتهاء منها في أسرع وقت .

رئيس مياة المنوفية يؤكد علي تقديم كافة الدعم والامكانيات لتقديم خدمه مميزة

وأكد نجيب حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية؛ للوقف على نسب التنفيذ لضمان الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة للإنتهاء منها، مؤكداً على تقديم كافة الإمكانيات وتذليل العقبات لتدعيم مشروعات البنية التحتية والتعاون مع كافة الجهات المعنية، كل فيما يخصه لتنفيذ الأعمال من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى المحافظة.

مناطق متحدثه يتم دعمها بالصرف الصحي محافظة المنوفية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية تركيب عدادات مسبقة الدفع خدمات الصرف الصحي بالمنوفية

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