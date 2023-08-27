"قوى عاملة المنوفية" تنظم دورات تدريبية لمساعدة الشباب فى الحصول على فرص عمل

تنظم مديرية القوى العاملة في محافظة المنوفية دورات تدريبية فنية لحملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة لتوفير فرص عمل لهم، وذلك في المنشآت التابعة لها، طبقا لما تم الإعلان عنه.

12 دورة مختلفة تقدمها القوى العاملة بالمنوفية لشباب المحافظة

وأعلنت مديرية القوى العاملة بالمنوفية، بقيادة سعد عبدالحميد عامر وكيل وزارة القوى العاملة بالمنوفية، عن وجود دورات تدريبية فنية لديها وبالمجان، وذلك لحملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة والإعدادية العامة والأزهرية من الذكور والإناث، وذلك على المهن التالية:

1) صيانة الحاسب الآلي.

2) التفصيل والخياطة.

3) إصلاح وصيانة الأجهزة المنزلية.

4) الدوائر المنطقية.

5) المصاعد الكهربائية والتحكم.

6) الإلكترونيات.

7) الكهرباء ولف المواتير.

8) النجارة الزخرفية.

9) صيانة الدش والمحمول.

10) التبريد والتكييف.

11) المصنوعات الجلدية.

12) ميكانيكا السيارات.

تعرف على الأماكن التى يتم فيها التدريب وأخذ دورات القوى العاملة بأنحاء محافظة المنوفية

وأوضحت مديرية القوى العاملة بالمنوفية أنه يتم التدريب في الأماكن التالية:

1) مركز التدريب المهني بأشمون وعنوانه:

أشمون- شارع الروضة- بجوار المدرسة الثانوية العامة للبنات

تليفون وفاكس : 3443026 / 048

2) الورشة المتنقلة بمدينة الشهداء، ويتم التدريب بها على مهنة الكهرباء ولف المواتير، ومقرها الإدارة الزراعية بمدينة الشهداء، ويتم التسجيل بمكتب تشغيل الشهداء.. تليفون: 2751776 / 048

3) مركز تدريب منوف، ويتم التدريب به على مهن التفصيل والخياطة والكهرباء

ويتم التسجيل بمكتب تشغيل منوف.. تليفون: 3670637 / 048

4) مركز تدريب شبين الكوم، ويتم التدريب به على مهنة التفصيل والخياطة

ويتم التسجيل بمكتب تشغيل شبين الكوم.. تليفون: 2175348 / 048

5) مركز تدريب سرس الليان، ويتم التدريب به على مهنة التفصيل والخياطة.. تليفون: 3351523 / 048

6) مركز تدريب بركة السبع، ويتم التدريب به على مهنة التفصيل والخياطة.. تليفون: 2994585 / 048

وللاستفسار يتم الاتصال على إدارة التدريب بالمديرية بشبين الكوم على الأرقام التالية:

01025617926- 01004810557

وأكدت مديرية القوى العاملة بالمنوفية أن مزايا تلك الدورات هي:-

1) الدورات التدريبية مجاناً وبدون رسوم.

2) يتم تسليم المتدرب أدوات كتابية وبالطو للتدريب مجانا.

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم فى دورات القوى العاملة بمحافظة المنوفية

1) صورتان من بطاقة الرقم القومي ( سارية) + الأصل للاطلاع.

2) صورتان من المؤهل الدراسي + الأصل للاطلاع.

3) عدد 2 صورة شخصية.

4) دوسيه بلاستيك لحفظ الأوراق.