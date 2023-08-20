خلال أسبوعين.. إزالة فورية لـ47 حالة تعد على الأراضس الزراعية في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة تواصل جهودها المكثفة في شن الحملات المكبرة لرصد كافة حالات التعدي وتنفيذ الإزالة الفورية لها في المهد تأكيدا لهيبة الدولة.

وتنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية، أشار المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إلى أنه وبالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية والمعنية تم تنفيذ إزالة فورية لـ 47 حالة تعدى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمساحة إجمالية تزيد عن 19 قيراط وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 15 أغسطس الجاري، حيث تم إزالة 3 حالات تعدى بمركز ومدينة شبين الكوم بمساحة 21 سهما.

كما تم إزالة 12 حالة تعدى بأشمون بمساحة 6 قيراط و5 سهم ، و9 حالات تعدى بمركز الباجور على مساحة قيراط و17 سهما، فيما تم إزالة 7 حالات تعدى بمنوف بمساحة 3 قيراط و22 سهما، و6 حالات ببركة السبع بمساحة قيراطين و7 أسهم، وحالتي تعدى بمركز قويسنا بمساحة 17 سهما، وكذا 6 حالات بالشهداء على مساحة قيراطين و13 سهما، و حالة إصلاح زراعي بمساحة 8 أسهم.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميداني والدوري، على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى في المهد لضمان التعامل الفوري معها، مؤكداً بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق و مقدرات الأجيال المقبلة.

ويتم ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضي الدولة و مواصلة التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص و الحفاظ على حق الشعب و فرض سيادة القانون.