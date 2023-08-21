مبادرة "حياة كريمة" تحول أحلام الفقراء إلى حقيقة داخل قرى المنوفية

قامت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بإزالة العبء عن كهل المواطنين داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، وجاء ذلك من خلال تطوير وإحلال البنية التحتية وتوصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي للمنازل بعد ترميمها، وذلك للارتقاء معيشيًا واجتماعيًا للسكان وتوفير لهم حياة كريمة تليق بهم.

المبادرة حوّلت أحلام الفقراء إلى حقيقة

"شعبان سلامة" يعيش في إحدى قرى محافظة المنوفية، تحولت حياته لجحيم خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب تهالك منزله بشكل كبير وسقوط أجزاء منه على رأسه، وبسبب حالته المادية الضعيفة، لم يستطع الانتقال لمنزل أخر، لذلك تمنى أن يأتي أحدًا وينهي تلك الأزمة التي استمرت معه لسنوات طويلة دون وجود حل لها، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" وأزيلت تلك المشكلة بترميم المنازل المتهالكة وتوصيل المرافق لها.

وقال "شعبان" لـ"الدستور" إن سكان المنازل المتهالكة كانوا يواجهون الموت مع سقوط أمطار، كما أن حياتهم كانت دائمًا في خطر بسبب انهيار أجزاء من منازلهم باستمرار، وذلك يجعلهم يعيشون في خوف مستمر دون راحة، وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى أملًا للفقراء عبر مبادرة "حياة كريمة " التي طورت المنازل الآيلة للسقوط، حيث أن الدولة ترعى المواطنين الفقراء وتوفر لهم حياة كريمة تليق بهم مع توفير مرافق خدمية لخدمة السكان.

وأضاف أن المبادرة ستحقق الاستقرار للفقراء وسوف تزيل الخوف من قلوبهم الذي استمر معهم لسنوات طويلة،وذلك عبر توفير سكن كريم وملائم للأسر الأكثر احتياجًا.

أوضح أن الرئيس السيسي جعل المواطنين الفقراء على رأس أولوياته وحول أحلام الفقراء إلى حقيقة، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير والكثير من الخدمات وارتقوا بالسكان في جميع المجالات، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي وفرت للفقراء حياة هادئة بها خدمات تليق بهم.