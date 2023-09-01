الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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من المنوفية لسوهاج.. "خطى" تواصل تقديم خدماتها لذوى الهمم

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن جهود مبادرة حياة كريمة في محافظة سوهاج في ظل الدور التنموي الذي تلعبه المؤسسة بدعم الفئات الأولى بالرعاية وخاصة ذوي الهمم.

وأوضح التقرير أن مبادرة "خطى" بسوهاج تأتي مستهدفة نحو 58 مواطنًا من ذوي الهمم لدعمهم وتوفير كراس متحركة لهم.

وعبر المواطنون بمحافظة سوهاج عن سعادتهم بكلمات الشكر والتقدير لجميع القائمين على المبادرة لما يجدونه من اهتمام ودعم لكل متطلباتهم واحتياجتهم.

ومن جانبه قال الدكتور عادل مطر، رئيس قطاع الفئات المستهدفة والتمكين الاقتصادي في مؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة بدأت في محافظة المنوفية ثم انتقلت بخدماتها إلى الأقصر إلى أن وصلت اليوم إلى محافظة سوهاج لدعم ذوي الهمم من خلال 58 كرسيا كهربائيا.

وأشار الدكتور مينا سامي، مدير قطاع التمكين الاقتصادي بمؤسسة حياة كريمة، إلى أن مبادرة خطى تعمل تحت مظلة التحالف الوطني من خلال قاعدة بيانات لكافة جموع الشعب المصري، مشيرًا إلى أن هناك ثقة كبيرة من ذوي الهمم في مؤسسة حياة كريمة والمبادرات التي تطلقها لذلك يحاولون بقدر الإمكان الاستفادة من الخدمات التي يتم تقديمها من أجلهم.

حياة كريمه اكسترا نيوز ذوي الهمم سوهاج

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