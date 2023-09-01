"حياة كريمة" تنظم قافلة علاجية بقرية أدندان فى أسوان

قال طارق صبح، منسق القوافل العلاجية بمحافظة أسوان، إنه تم انطلاق- اليوم- قافلة طبية في قرية أدندان بمحافظة أسوان، وذلك لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بالمجان، وذلك ضمن المبادرات التابعة لحياة كريمة.

القوافل الطبية المتنقلة

وأكد طارق صبح، خلال حواره لكاميرا "إكسترا نيوز"، أن فكرة القوافل الطبية تتمحور حول المستشفى الميداني المتنقل، ويتم التوجيه للقرية المستهدفة لتقديم الخدمة العلاجية بالمجان على مدار يومين، وتضم هذه القافلة 10 تخصصات طبية مختلفة.

وأضاف في حديثه، أن هذه القافلة تضم أيصًا خدمة الأشعة العادية والأشعة التليفزيونية، معمل تحاليل، صيدلية متنقلة لصرف الأدوية للمواطنين.

وتابع: "القافلة تشهد إقبالًا كثيفًا في يومها الأول من قبل المواطنين، ويتم تحديد الحالة الصحية للمواطن وفي حال تطلبت الحالة الكشف المكثف أو التدخل الجراحي يتم توجيه المريض إلى مستشفيات التأمين الصحي لاستكمال العلاج على نفقة الدولة".

إقبال كثيف على القوافل الطبية بأسوان

وفي السياق ذاته، قال أحد المواطنين إن القافلة بها جميع التخصصات، معبرًا:" أشكر الدولة المصرية على هذه المبادرات الصحية".

وأكد مواطن آخر، أن هذه القوافل بمثابة حماية للمواطنين من مشقة السفر للمدن والمحافظات من أجل إجراء كشف طبي.