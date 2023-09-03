نائب رئيس جامعة مطروح: استعدادات مكثفة بالمدينة الجامعية بفوكة لاستقبال الطلاب

قال الدكتور محمود عباس، نائب رئيس جامعة مطروح، لـ"الدستور"، إنه تم إنهاء الاستعدادات داخل المدينة الجامعية بفوكة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجامعي الجديد أول أكتوبر 2023.

وأوضح "عباس" أن المدينة الجامعية بفوكة تسع 50 طالبًا وطالبة من المدرجين بكلية الزراعة الصحراوية والطب البيطري، وتم الانتهاء من أعمال الصيانة بكل مباني المدينة الجامعية والمطعم، وتوفير أفراد أمن ومشرف مقيم على مدار 24 ساعة لضمان أمن وسلامة الطلاب.

- إنشاء مدينة جامعية على أحدث مستوى

وأكد نائب رئيس جامعة مطروح على أنه عقب الانتهاء من كل منشآت جامعة مطروح في الكيلو 9 بمدينة مرسى مطروح سيتم إنشاء مدينة جامعية على أحدث مستوى، فضلًا عن إنشاء مستشفى جامعي وكلية الطب.

مناقشة خطط الكليات فى مجلس جامعة مطروح

وأشار إلى أنه تمت مناقشة خطط الكليات فى مجلس جامعة مطروح خلال جلسته السادسة والستين، لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الجامعي الجديد، فضلًا عن انتهاء أعمال التجهيزات للقاعات والمحاضرات، وكل الإجراءات التي تخدم الطلاب وترتقي بالحياة الجامعية.



وفى سياق متصل، كان قد عقد مجلس جامعة مطروح جلسته السادسة والستين، الخميس الماضى، حيث تم بحث الاستعداد للعام الدراسى الجديد.

ووافق المجلس على توصية مجلس الدراسات العليا والبحوث بالموافقة على فتح عدد ثلاثة مسارات لبرنامج الدبلوم العام في التربية، وتشمل: معلم طفولة في الصفوف الأولى 1-3، ومعلم مجال في الصفوف 4-٦، ومعلم إعدادي وثانوي ومعلم متخصص؛ وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بإصدار اللائحة الدراسية الموحدة لبرنامج الدبلوم العام بنظام الساعات المعتمدة لكليات التربية بالجامعات المصرية التابعة لقطاع الدراسات التربوية، العمل بها اعتبارًا من العام الجامعي 2023/ 2024.