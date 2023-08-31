في جلسته الـ66.. مجلس جامعة مطروح يبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته السادسة والستين، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، وبحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، وعمداء الكليات، وأحمد حبون عضو المجلس، وذلك بمقر الحرم الجامعي.

بحث خطط كليات جامعة مطروح

وبحث رئيس جامعة مطروح مع العمداء خطط الكليات لاستقبال طلابها مع انطلاق العام الجامعي الجديد، وانتهاء أعمال التجهيزات للقاعات والمحاضرات، وكافة الإجراءات التي تخدم الطلاب وترتقي بالحياة الجامعية، موجها بسرعة الانتهاء من الجداول الدراسية واعتمادها والالتزام بالخطة الزمنية للعام الدراسي القادم، ومؤكدًا على المتابعة المستمرة والحرص على تعظيم سبل الارتقاء بالجامعة.

وقدم رئيس جامعة مطروح الشكر لجميع المشاركين في التحضير والإعداد للمجلس الأعلى للجامعات والذي تم انعقاده في رحاب جامعة مطروح في يونيو الماضي، مشيدًا بالصورة المشرفة التي خرج بها المجلس.

فتح ثلاثة مسارات لبرنامج الدبلوم العام في التربية

ووافق المجلس على توصية مجلس الدراسات العليا والبحوث بالموافقة على فتح عدد ثلاثة مسارات لبرنامج الدبلوم العام في التربية وتشمل: معلم طفولة في الصفوف الأولى ١-٣، ومعلم مجال في الصفوف ٤-٦، ومعلم إعدادي وثانوي ومعلم متخصص؛ وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بإصدار اللائحة الدراسية الموحدة لبرنامج الدبلوم العام بنظام الساعات المعتمدة لكليات التربية بالجامعات المصرية التابعة لقطاع الدراسات التربوية العمل بها اعتبارًا من العام الجامعي 2023/ 2024.

_الموافقة على بروتوكول التعاون بين الجامعة ووحدة المدارس المصرية اليابانية

ووافق مجلس على توصية مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالموافقة على بروتوكول التعاون بين الجامعة ووحدة المدارس المصرية اليابانية ومنح طالب بكلية التربية درجة الماجستير في التربية الخاصة من قسم المناهج وطرق التدريس تخصص اللغة العربية قيد خريف ٢٠١٨ بنظام الساعات المعتمدة.

منح ٤٤ طالبًا بكلية التربية درجة الدبلوم العام

كما وافق المجلس على منح ٤٤ طالبًا بكلية التربية درجة الدبلوم العام، ومنح سبعة طلاب درجة الدبلوم المهنية في التربية تخصص تربية خاصة بنظام الساعات المعتمدة ربيع ٢٠٢٣، ومنح ١٢ طالبًا درجة الدبلوم الخاص في التربية تخصص الصحة النفسية بنظام الساعات المعتمدة ربيع ٢٠٢٣.

رفع الإنتاج العلمي لعضوين هيئة تدريس

ووافق المجلس على رفع الإنتاج العلمي لعضوين هيئة تدريس بكلية التربية للترقية لوظيفة أستاذ مساعد، وكذلك الموافقة على رفع الإنتاج العلمي لعضو هيئة تدريس بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية للترقية لوظيفة أستاذ مساعد، ورفع الإنتاج العلمي لعضوين هيئة تدريس بكلية الطب البيطري للترقية لوظيفة أستاذ، ورفع الإنتاج العلمي لعضو هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية للترقية لوظيفة أستاذ مساعد وترقية عضو هيئة تدريس بكلية الطب البيطري لوظيفة أستاذ مساعد.

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