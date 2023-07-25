الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة مطروح والمحافظ يناقشان عددًا من موضوعات أعضاء هيئة التدريس والطلاب

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الـ65، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأحمد حبون عضو المجلس.  

وقدم محافظ مطروح، خلال مجلس الجامعة، التهنئة لمجلس الجامعة بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٥، والاحتفال بالذكرى ٧١ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة، مشيرًا إلى ما تم من احتفالية القوات الجوية وبمشاركة البحرية، وذلك بمدينة العلمين الجديدة، مع ما يدعو إليه بالفخر من عروض فنية أبهرت العالم.

وأشاد محافظ مطروح بجهود أعمال التنسيق والتطوير بجامعة مطروح، والتى تم تفقدها مع استكمال أعمال إنشاء مباني الجامعة، وما تمثله كصرح تعليمي كبير، مؤكدًا دعم محافظة مطروح وأجهزتها والتعاون والتنسيق مع جامعة مطروح للظهور بالشكل المشرف مع انتهاء أعمال مد كابلات الكهرباء وكذلك الطرق بمدخل الجامعة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة، وكذلك الإشادة بجهود جامعة مطروح في التنمية والمشاركة المجتمعية لخدمة أهالي مطروح، خاصة جهود محو الأمية من خلال كلية التربية بالجامعة.

وفي سياق آخر، كان قد قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، في بيان إعلامي سابق له، إن المجلات العلمية التي تصدرها كليات الجامعة مستمرة في تحقيق تقدمها في التصنيف الصادر من المجلس الأعلى للجامعات لعام 2023.

وأوضح دكتور إبراهيم أباظة، عميد الكلية، استمرار حصول مجلة الزراعة الصحراوية والبيئية على تقييم ٧/٧ لهذا للعام من المجلس الأعلى للجامعات، مضيفًا أن المجلة تهتم بنشر الأبحاث المحكمة في المجالات البيولوجية، البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية، التي تحدث في قطاعات الزراعة، ويتم نشرها على منصة بنك المعرفة المصري، وتهتم بنشر كل ما يتعلق بالموضوعات والاتجاهات المستقبلية المؤثرة في قطاع الزراعة الصحراوية والبيئية.

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احتفالية القوات الجوية الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المشاركة المجتمعية جامعة مطروح ثورة ٢٣ يوليو رئيس جامعة مطروح

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