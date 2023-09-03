الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عامل يقتل نجل شقيقه لخلافات عائلية بمركز طما فى سوهاج

جثة
جثة

أقدم عامل على قتل نجل شقيقه لخلافات عائلية في مركز طما بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود إشارة من مستشفى طما المركزي لمركز طما بوصول المدعو "محمد. ع. م. ع" سن 40 عامًا عامل، ومقيم دائرة المركز  مصابًا بطلق خرطوش بالبطن من الناحية اليسري، وتوفي عقب وصوله. 

اعترافات وأقوال الشهود 

وبسؤال والده المدعو  "علي. م. ع. م"،  سن 61 عامًا، عامل، ومقيم بذات الناحية، اتهم شقيقه "عم المصاب" المدعو "عبد العال. م. ع. م" سن 55 عامًا عامل، ومقيم بذات الناحية  بالتعدي على نجله، وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته نجم عنه إصابته التي أودت بحياته، لخلافات بينهما بسبب قيام المجني عليه بتركيب عامود بالقرب من منزليهما.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم  فرد خرطوش محلي الصنع بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

بمديرية أمن سوهاج لمستشفي سوهاج الجامعي مدير امن سوهاج القانونية اللازمة فرد خرطوش

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