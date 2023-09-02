إصابة 5 أشخاص بمركز جرجا بمحافظة سوهاج خلال مشاجرة

وقعت مشاجرة بين عائلتين في أحد قرى مركز جرجا بمحافظة سوهاج، عقب نشوب خلافات بينهما بسبب الجيرة، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 5 ، وقامت سيارتي إسعاف بنقل 2 منهم للمستشفى.

وقد انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان المشاجرة وتم فرض كردون أمني والسيطرة على محيط المشاجرة وضبط طرفي الخلاف، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت قد تلقت الأجهزة المعنية بسوهاج، بلاغًا بوقوع مشاجرة بين عائلتين في قرية الخلافية بنطاق دائرة مركز جرجا ووجود مصابين.

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز جرجا لمكان الواقعة، وتبين من الفحص وجود مشاجرة بين "ع .م" 51 سنة مصابًا بجرح قطعي بالبطن من الناحية اليمنى، وإصابة نجله "م . ع" 28 سنة عامل مصابا بجرح بفروة الرأس وجرح بالفخذ الأيمن وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، وطرف ثان "ح . ج" 31 سنة بسحجات بالظهر، وإصابة "ع . ج" 36 سنة عامل مصابًا بسحجات بالذراع الأيسر، و"ن . ج" 33 سنة عامل بجرح فى فروة الرأس وسحجات بالساق اليسرى.

ونجحت جهود أجهزة الأمن في ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى سلاح أبيض مطواة وبسؤال طرفي المشاجرة تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل طرف على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات بسبب خلافات الجوار.

كما كلفت الأجهزة المعنية بالتحري في الواقعة وتحرير محضر برقم 5886 جنح مركز جرجا لسنة 2023.