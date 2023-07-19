المشدد 3 سنوات لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاملين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامهما بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز جزيرة جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.



وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين على نطاق واسع وترويجه على عملائهما من أصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 12 كيسا من أكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع.

وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.