أمن سوهاج يفك لغز اختفاء طفلة بعد 15 يومًا من البحث عنها فى طهطا

أمرت جهات التحقيق المختصة، سيدة ونجلتها المتهمتين بقتل طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وإلقاء جثتها بترعة نجع حمادي، بإعادة تمثيل الجريمة تصويريًا، حيث اصطحبت النيابة العامة المتهمتين إلى مسرح الجريمة، وأعادتا تمثيلها كاملة وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية التي قامت بتأمين مسرح الجريمة.

كانت نيابة شمال سوهاج بطهطا، قد قررت حبس "س. م. م. ح" ونجلتها "أ. ر. ج. ه"، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك فى القضية رقم 1709 لسنة 2023 إدارى قسم شرطة طهطا، وذلك لقيامهما بقتل الطفلة زمزم البالغة من العمر 6 سنوات وإلقاء جثتها بالترعة بعد وضعها داخل جوال والعثور على الجثة بمحافظة أسيوط بعد أكثر من خمسة عشر يومًا.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغا من ولي أمر الطفلة يفيد باختفاء نجلته البالغة من العمر 6 سنوات، وذلك فى الرابع عشر من يونيو، وقام بالإدلاء بأوصافها والملابس التي ترتديها وقدم صورة ضوئية لها ولم يتهم أحدًا بأنه وراء اختفائها.

وبعرض الواقعة على اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، انتقل بنفسه برفقه مدير المباحث الجنائية وأصدر تعليماته بسرعة تشكيل فريق بحث يضم ضباط الأمن العام وضباط إدارة المباحث الجنائية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا وكشف غموض الواقعة والتوصل إلى الأسباب الحقيقة لاختفاء الطفلة.

على الفور تم تشكيل فريق البحث والذى أشرف عليها اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وتبين من خلال التحريات الأولية أن الطفلة المختفية تدعى زمزم وتبلغ من العمر 6 سنوات وأنها تغيبت عن منزلها بتاريخ 14 يونيو وبمناقشة أهليتها لم يتهموا أحدا بأنه وراء اختفائها وأنهم لم يتلقوا أى اتصالات لطب فدية وأنه لا توجد خصومات أو عداءات مع أحد وأن آخر مشاهدة للطفلة كانت أثناء قيامها باللهو فى الشارع.

وبتطوير خطة البحث وفحص كل الجيران المحيطين بمحل سكن الطفلة المبلغ باختفائها وأثناء السير فى الخطة ظهرت الطفلة جثة هامدة بامتداد ترعة نجع حمادى فى محافظة أسيوط داخل جوال وتعرفت أهلية الطفلة عليها الأمر الذى أدى يقينا لدى فريق البحث أن الواقعة وراءها شبهة جنائية.

وتم تحديد دائرة الاشتباه فى عدد من المتحرى عنهم إلى أن توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "س. م. م. ح" ونجلتها "أ. ر. ج. ه" تقيمان بذات المنطقة وبتضييق الخناق عليهما وبمواجهتهما بما آولت إليه التحريات انهارتا أمام فريق البحث واعترفتا بارتكابهما الواقعة، حيث إن الطفلة كانت تقوم باللهو في الشارع والاختباء داخل منزل المتهمتين فتم نهرها أكثر من مرة، إلا انها استمرت فى عملية اللعب والاختباء، فقامت الأولى بدفعها مما نتج عنه سقوطها على الأرض وقامت بالتعدى عليها باستخدام آلة حادة على رأسها، وعقب ذلك قامت بمساعدة نجلتها لنقلها لأعلى سطح المنزل وحاولتا إشعال النيران بها والتخلص منها، وأثناء ذلك خشيتا أن يفتضح أمرهما جراء ظهور الرائحة وانبعاثات الدخان فقررا التخلص من الطفلة فقامتا بوضعها داخل جوال، وتم إلقاء الجوال بترعة نجع حمادى ومع اندفاع التيار وصلت الجثة إلى حدود محافظة أسيوط، وهناك عثر عليها وتم استخراجها.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.