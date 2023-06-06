الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"أمن سوهاج" يكشف لغز تغيب فتاة عن منزل أسرتها بجزيرة شندويل

الأمن
الأمن

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة سوهاج في كشف ملابسات المنشور المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ويتضمن استغاثة أسرة فتاة بعد تغيبها عن منزل أسرتها بالمحافظة.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 28 مايو الماضى، تبلغ لمركز شرطة جزيرة شندويل بمديرية أمن سوهاج من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بتغيب نجلته (طالبة  - مقيمة بذات العنوان)؛ بسبب خلافات أسرية، ولم يشتبه فى تغيبها جنائياً.

وفى وقت لاحق، حضر المذكور لديوان المركز وبرفقته نجلته "المتغيبة" وقرر عودتها، وأضاف أنها كانت متواجدة لدى أحد أقاربهم بمدينة سوهاج.

تغيب فتاة جزيرة شندويل فتاة جزيرة شندويل التواصل الإجتماعى فيس بوك الإجراءات القانونية بمديرية أمن سوهاج بمحافظة سوهاج

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