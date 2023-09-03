سعيد الأرتيست: استطعت الارتقاء بالطبلة لأنها كانت ذات سمعة سيئة ومرتبطة بالراقصة

كشف الفنان سعيد الأرتيست، تفاصيل حفلة الليلة ضمن فعاليات مهرجان القلعة في دورته الـ31، مؤكدًا أنه شارك معه خلال الحفل 30 فتاة.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "الحياة"، أنه عندما يسمع أي موهبة جيدة يقف إلى جانبها ويشجعها ولهذا اختار هؤلاء الفتيات للمشاركة في الحفل لأنه رأى أن أصواتهن جيدة وموهوبين والناس سعدوا بهم خلال الحفل.

وتابع، أنه أصبح يوجد مدارس إيقاع لتراك سعيد الأرتيست في اليابان وتركيا وأمريكا، مشيرًا إلى أنه يقدم كورسات في الأوبرا وأوبرا دمنهور وساعد الشباب على حفظ نقاط صعبة جدًا، وأنه استطاع الارتقاء بالطبلة لأنها كانت ذات سمعة سيئة ومرتبطة دائمًا بالراقصة وأصبح لها جمهور كبير.

وأكد أنه لا يحب أن تظهر فتاة في حفل زفاف وهي تحمل طبلة منفردة ولا يشجع على ذلك، مشيرًا إلى أنه عندما يجد أي شخص يرقص وهو يطبل خلال حفلاته يوقف فقرته لأنه لا يحب ذلك.

أقدم فنان شارك بمهرجان القلعة

وأشار إلى أنه أقدم فنان في مهرجان القلعة وشارك فيه على مدار 28 عامًا، مشيدًا بنقل حفلات المهرجان عبر الحياة خاصة أن الجمهور المصري بالخارج يتاح له فرصة متابعته.