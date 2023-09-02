بعد وصفه الانتخابات بالمسرحية.. "يمامة" يكشف نتائج التحقيق مع منير فخري عبدالنور

قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لـ الانتخابات الرئاسية 2024، إنه أحال منير فخري عبدالنور، للتحقيق بسبب تصريحه أن خوضه الانتخابات "مسرحية"، فأنكر وقال "لم أقصدك".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، أن لا منير ولا المجموعة المعترضة على ترشحه يعملون بالقانون، حتى خريجي حقوق لم يعملوا بالقانون.

لماذا رفض السيد البدوي خوض الانتخابات الرئاسية في 2018

وأردف: "التفسير عمل قانوني، وأنا كنت عضو في الهيئة العليا ومحامي الدكتور السيد البدوي، في عام 2018، وكان قرار الهيئة العليا لن تخوض الانتخابات أمام الرئيس السيسي في 2018، كلمته وقلت له إن مصلحتك الشخصية ومصلحة الحزب أن تخوض الانتخابات الرئاسية، فاجتمعت الهيئة العليا وارتفعت أصوات تعترض على خوض الانتخابات، وكان رأيهم تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات، ولم يوافق على خوض الوفد للانتخابات إلا اثنين عبدالسند يمامة، والدكتور محمد نصر، كان مصلحتنا ننزل، لكن الأغلبية قالت لا".