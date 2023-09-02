السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالسند يمامة لمهاجميه: أتبرع لحزب الوفد بـ50 ألف جنيه شهريا منذ انضمامي

عبدالسند يمامة
عبدالسند يمامة

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لـ الانتخابات الرئاسية 2024، إنه ترشح لرئاسة الوفد أمام المستشار بهاء كنوع من التحدي ودون ترتيبات، عندما رفض الجميع خوض الانتخابات أمامه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار": "كل الأصوات المعترضة حاليًا من رؤساء سابقين ووزراء سابقين، كانوا في الجحور أيام المستشار بهاء أبو شقة، عندما فصل 9 من أعضاء الوفد لم ينطق أحد، لم يرشح أحد نفسه، لم يعترض عليه أحد خلال 4 سنوات، بينما أ،ا الوحيد الذي اعترضت، وأعلنت اختلافي، ولما أصبحت رئيس الحزب حليت في عنيهم، يرون أنها أقدمية، وأن الوفد ميراث".

وردا على مهاجميه الذين يسألون ما الذي قدمه للحزب، قال يمامة: "أدفع للوفد ما يوازي 50 ألف شهريًا، وما يستجد، الحزب قائم على التبرعات، وأنفقت مليون جنيه على المعهد، اعتراضهم على ترشحي للرئاسة، اعتراض شخصي، وليس موضوعي، واللي بيتكلم بقاله 12 سنة، مدفعوش للحزب وكانوا بياخدوا".

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