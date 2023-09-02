السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هل الإدمان على الطعام حقيقي؟.. هذه الطرق الفعالة للتخلص من هذه العادة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعتبر مشكلة الإدمان على الطعام ظاهرة متزايدة في عصرنا الحديث، حيث يعاني العديد من الأشخاص من هذا النوع من الإدمان الذي قد يؤثر سلبًا على صحتهم الجسدية والنفسية. 

 

يعد الإدمان على الطعام من أنواع الإدمان السلوكية التي تتسبب في تناول كميات كبيرة من الطعام بصورة مستمرة دون وجود حاجة حقيقية لذلك. إنه يعد أمرًا خطيرًا يستدعي الوقاية والعلاج المناسب للتخلص منه، وفقًا لما ذكره موقع " everydayhealth" الطبي.

 

أوضح خبراء التغذية، أن الجسم البشري بطبيعته بحاجة إلى الغذاء لبقاءه نشطًا وصحيًا، ولكن عندما يتحول تناول الطعام إلى شكل من التعويض عن الشعور النفسي أو تنفيس للتوتر والقلق، فإنه قد يؤدي إلى تطور إدمان يؤثر على الجسم والعقل، فهذا الإدمان قد يكون نتيجة للعوامل الوراثية، والعوامل النفسية، والعوامل البيئية، وتأثيرات المجتمع. 

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طرق فعالة للتخلص من الإدمان على الطعام:

الوعي والتعرف على السلوك: يعتبر الخطوة الأولى في التخلص من الإدمان على الطعام هو التعرف على العوامل التي يتمثل فيها الإدمان لديك، فقد تشمل هذه العوامل العواطف المؤثرة، أنماط التفكير السلبية، وعادات غذائية غير صحية.

 

تحديد الأسباب العميقة: يجب على الفرد البحث عن الأسباب العميقة وراء الإدمان على الطعام، فعند معرفة هذه الأسباب، يمكن توجيه العلاج لمعالجة المشكلة من جذورها.

 

تغيير نمط الحياة والتغذية: ينصح بتغيير نمط الحياة وإتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، يجب تجنب الأطعمة المعالجة والسكريات الزائدة والوجبات الجاهزة، واستبدالها بالخضروات والفاكهة والبروتينات الصحية.

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ممارسة النشاط البدني: يعتبر ممارسة النشاط البدني من الأدوات الفعالة في التحكم بالنفس وتقليل الرغبة في تناول الطعام بشكل زائد، حيث يمكن اختيار أي نوع من النشاط البدني مثل المشي، الركض، رياضة القوة، أو حتى ممارسة اليوجا.

 

البحث عن الدعم الاجتماعي: يجب أن يبحث المدمنون على الطعام عن دعم اجتماعي من الأصدقاء والعائلة أو حتى خبراء في مجال الصحة النفسية، فقد تساعد المجموعات الداعمة أو الاستشارات الفردية على التخلص من الإدمان والحفاظ على نمط حياة صحي.

 

يمكن التغلب على إدمان الطعام عن طريق إتباع خطوات فعالة ودائمة، والتوجه نحو نمط حياة صحي ومتوازن، يجب أن يكون الشخص عازمًا على التغيير وأن يتجنب العودة إلى الأنماط الغذائية السابقة، بالإصرار والصبر، يمكن للفرد التحكم في إدمانه على الطعام والعيش بصحة جيدة.

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