السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

المشاهدة وقوفًا.. العرض الفرنسي يجذب جمهور مهرجان المسرح التجريبي

جانب من الحفل
جانب من الحفل

بعد اشتراطه مشاهدة العرض وقوفا، عُرض على خشبة مسرح الغد بالعجوزة، المسرحية الفرنسية "Teenage god" من إخراج أرماندو نافارو، بحضور لجنة تحكيم مسابقة العروض بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، والذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر الحالي، برئاسة الدكتور سامح مهران.

ويقوم العرض على الطقوس التشاركية الغامرة التي يقوم بها الجمهور ليصبح جزءاً من طائفة البوب في خلال التهكم من الهوس بالنجوم والآلهة/ قادة الفئة فإن عشاق البوب وأعضاء الطائفة هم صور مشوهة لبعضهم البعض، حيث تأثير هذه الصورة يخلق دوائر وحلقات ردود فعل لا نهاية لها.

والعرض هو مجموعة متعددة إعلاميا ومتعددة التخصصات تكتشف الحدود بين الدين وثقافة البوب والفن، وبين المتفرج والمؤدي والمبدع، وبين المسرح وقاعة المحاضرات العالية أو المنخفضة وغير الفنية. يجمع هذا المشروع بين الوسطيات/ متوسطات Medium average، ويولد أيضا أشكالا يمكن أن توجد بصور مستقلة عن العروض: كإثارة المراهقين، والموسيقى، ومجموعة دي چي، والرقص، والفيديو، والتصوير، والنحت الأدائي، والكتب، والتنفيذ/ تثبيت وتنصيب، والبث الحي، وورش عمل المراهقين.

ويتناول الإعجاب ببريتني سبيرز وعشق زعيم جماعة أوم الدينية شوكو أساهارا، هو عبادة ذات اتجاه واحد لبوابة النعيم/ الجنة، طقوس البوب والاحتفالات الروحية تصطدم تتصادم وتندمج لتظهر في نهاية المطاف "مرآة للموت" أمام الرأسمالية الاستهلاكية كما هو الحال في "العقرب الصاعد".

يشار إلى أن لجنة مشاهدة العروض الأجنبية بالمهرجان والتي تتكون من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، قد وقع اختيارها على 8 عروض أجنبية من أصل 88 عرضا أجنبيا تقدمت بطلبات للمشاركة في المهرجان، وهى: عطيل (جورجيا)، نيكي باديري (الكونغو، زامبيا، بلجيكا)، APNEA (إيطاليا)، الإلياذة (اليونان)، بوكوفيسكي (أرمينيا)، أنتيجون (ليتوانيا)، تابو (سوريا، ألمانيا)، Teenage god (فرنسا).

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