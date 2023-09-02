السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب مستقبل وطن يكرم أوائل طلاب وطالبات الشهادات العامة بالجيزة

جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم

حضر النائب اللواء عماد عبد التواب الدرجلى، عضو مستقبل وطن، حفل توزيع الجوائز لأوائل طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة للعام الدراسي 2022 / 2023 بقاعة الواحة بسقارة بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور ياسر البدرشينى عضو مكتب الحزب بالمركز، وأعضاء الحزب بالقرية، وسط حضور كبير من المتفوقين وأسرهم، وعدد من الأهالى بالقرى المجاورة.

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وكرم عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أبنائه وبناته المتفوقين نظير تفوقهم وتشجيعهم على بذل الجهد فى دراستهم.

وخلال الاحتفال تحدث النائب في بعض المشاريع التى تتم على أرض الواقع والمشاريع التى تمت التى تخص قرية سقارة ومركز البدرشين، مشيدا بجهود الوحدة الحزبية لحزب مستقبل وطن بقرية سقارة على دعمهم الدائم للطلاب وتحفيزهم والعمل على تطوير قدراتهم، وما يتم من مجهودات أخرى تخدم المواطن بقرية سقارة.

جانب من حفل التكريم

جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم
مستقبل وطن طلاب وطالبات للعام الدراسي 2022 2023 بسقارة الجيزة مركز البدرشين

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