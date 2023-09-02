انعقاد دورة "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني".. 9 سبتمبر

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

جانب من اللقاء

وناقشا أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والإعداد للدورة الرابعة لنخبة من الإعلاميين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من (9 - 18) سبتمبر 2023م، وستكون الدورة تحت عنوان: "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني".

جانب من اللقاء

ومن المقرر أن يشارك نخبة كبيرة من الإعلاميين بدول اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي في حضور فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي سيعقد تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، كجزء من دورة أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني، حيث سيكون هذا المحور أحد أهم محاور المؤتمر.

جانب من اللقاء