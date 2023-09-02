السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

انعقاد دورة "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني".. 9 سبتمبر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

جانب من اللقاء

وناقشا أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والإعداد للدورة الرابعة لنخبة من الإعلاميين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من (9 - 18) سبتمبر 2023م، وستكون الدورة تحت عنوان: "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني".

جانب من اللقاء

وزير الأوقاف: نصوب أخطاء غير المتخصصين للسيطرة على الفضاء الإلكترونى فى الخطاب الدينى

وزير الأوقاف: الفضاء الإلكترونى لن يكون بديلًا للعقل البشرى

ومن المقرر أن يشارك نخبة كبيرة من الإعلاميين بدول اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي في حضور فعاليات المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي سيعقد تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، كجزء من دورة أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني، حيث سيكون هذا المحور أحد أهم محاور المؤتمر.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
دورة أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني إعلاميي دول منظمة التعاون الإسلامي اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الاسلامي منظمة التعاون الإسلامي أكاديمية الأوقاف أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني

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