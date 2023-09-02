وزير الأوقاف: الفضاء الإلكترونى لن يكون بديلًا للعقل البشرى

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه سيتم عقد دورات متخصصة للأئمة والواعظات حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الفضاء الإلكتروني لن يكون بديلًا للعقل البشري.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال مؤتمر صحفي عقده السبت، لإعلان تفاصيل المؤتمر الـ٣٤ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المؤتمر يُحدث حالة تصحيحية في مجال الفضاء الإلكتروني، لافتًا إلى أن المؤتمر يناقش أبحاثًا عن الرسوم ثلاثية الأبعاد والرسوم الكرتونية.

ووجّه وزير الأوقاف الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه على رعاية المؤتمر الـ٣٤ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذه الرعاية تعد دعمًا للفكر الوسطي المستنير.

مواجهة جديدة

وأكد وزير الأوقاف أن المؤتمر الرابع والثلاثين غير تقليدي، فهذه المرحلة فارقة في التاريخ والخطاب الدعوي، ومواجهة جديدة لا تقل عن معركة تحرير المساجد وتخليصها من الجماعات المتطرفة بعد أن كانت مختطفة بجهود ودعم سياسي.

وأضاف أن وزارة الأوقاف بذلت جهودًا ضخمة في استعادة المساجد مرة أخرى، وتمت بعد ذلك حركة إعمار في شتى المجالات بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن مصر وصلت لمرحلة تاريخية في إعمار المساجد.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الاهتمام بعمارة المساجد من تعظيم شعائر الله، لافتًا إلى أن ذلك صاحبه اهتمام بالمعنى من خلال الأنشطة التي تعقد بالمساجد على مستوى الجمهورية، وأصبحت الوزارة لديها خريطة دعوية مبنية على الخريطة الجغرافية، لتصل الأنشطة الدعوية إلى كل مكان في مصر.

ويتناول مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين المحاور التالية:

1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.

2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.

3- الفتوى الإلكترونية.

4- التحفيظ والتدريس عن بعد.

5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.

6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.