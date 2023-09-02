السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يثمن قرار الأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم

النائب أحمد فتحي
النائب أحمد فتحي

ثمن النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، حيث اعتمدت الجمعية العامة، بتوافق الآراء، قراراً حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن هذا القرار دليل قاطع على نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى ملف تمكين الشباب، كما أنه تأكيد على دور منتدى شباب العالم الذي نظمته مصر على مدار السنوات الماضية وانعكاساته العالمية.

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منتدى شباب العالم يُثمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهاماته فى تمكين الشباب

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معاون وزير الرياضة: منتدى الشباب بشرم الشيخ "منصة عالمية" لكل شباب العالم


وقال إنه منذ تولي الرئيس السيسي، رئاسة الجمهورية، وهو مؤمن بالشباب ودورهم في الجمهورية الجديدة، وهذا الاهتمام ظهر جليًا سواء في مؤتمرات الشباب أو عن طريق تمكينهم فى جميع المناصب القيادية، لافتا إلي أن الرئيس مهتم كثيرا بأفكار الشباب، وهذا ينعكس على لجنة الشباب بالحوار الوطني.

وأشار النائب أحمد فتحي، إلى أن الدولة المصرية تهتم كثيرا بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة، كما أن هذا المنتدى أثبت أن مصر لديها القدرة على بناء مستقبل أفضل بشبابها.

 يذكر أن منتدى شباب العالم ثمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قرارًا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب .

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