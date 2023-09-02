السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

معاون وزير الرياضة: منتدى الشباب بشرم الشيخ "منصة عالمية" لكل شباب العالم

مصطفى مجدى معاون
مصطفى مجدى معاون وزير الرياضة

قال مصطفى مجدي، معاون وزير الرياضة، إن منتدى الشباب في شرم الشيخ تحول إلى منصة لكل شباب العالم، وهناك عدد كبير من الفعاليات والقمم والأحداث الشبابية الدولية في عدد من البلدان، لكن منتدى شباب العالم أصبح هو المنصة التي يجد فيها الشباب أنفسهم حيث يحتوي على مجالات العمل التي تمس واقع حياتهم في بلدانهم.

وأضاف مجدي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن منتدى شباب العالم في مصر استطاع من خلال المناقشات التي تجرى بداخله الوصول إلى قضايا الشباب في إفريقيا والجنوب وهو ما يجعله رائدًا في كل المنصات العالمية ودفع الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق بالإجماع على اعتماد نماذج المحاكاة والترحيب بإسهامات منتدى شباب العالم ومؤتمرات الشباب الفترة الماضية.

معاون وزير الرياضة: مصر من الدول المؤثرة عالميًا في مجال تمكين الشباب 

وأكد معاون وزير الرياضة أن مصر من الدول المؤثرة عالميًا في مجال تمكين الشباب وتقدم للعالم والمجتمع الدولي نماذج شابة في القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني.

معاون وزير الرياضة منتدى شباب العالم مؤتمرات مصر الاامم المتحدة تمكين الشباب

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

عقد تصالح بـ5 ملايين جنيه.. تفاصيل المستندات المقدمة من بوسي في اتهام زوجها بالسرقة

"مبتغبشي عن عيني لحظة".. ماذا قالت والدة الطفلة التي بلعت الحشيش في فرح؟

إحباط محاولة تهريب نقد أجنبي ومصري بمطار برج العرب

"البريد" يُشارك فى مراسم افتتاح المقر الجديد للاتحاد الإفريقى الشامل (صور)

بعد 20 يومًا من الزفاف.. "سلوى" تطلب الخلع من "الزوج الخلوق": ابن أمه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

بسنت حسن

لا وقت للدموع

د. منى حلمى

أم المصريين.. مكمن شفائى

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار