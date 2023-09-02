معاون وزير الرياضة: منتدى الشباب بشرم الشيخ "منصة عالمية" لكل شباب العالم

قال مصطفى مجدي، معاون وزير الرياضة، إن منتدى الشباب في شرم الشيخ تحول إلى منصة لكل شباب العالم، وهناك عدد كبير من الفعاليات والقمم والأحداث الشبابية الدولية في عدد من البلدان، لكن منتدى شباب العالم أصبح هو المنصة التي يجد فيها الشباب أنفسهم حيث يحتوي على مجالات العمل التي تمس واقع حياتهم في بلدانهم.

وأضاف مجدي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترانيوز"، أن منتدى شباب العالم في مصر استطاع من خلال المناقشات التي تجرى بداخله الوصول إلى قضايا الشباب في إفريقيا والجنوب وهو ما يجعله رائدًا في كل المنصات العالمية ودفع الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق بالإجماع على اعتماد نماذج المحاكاة والترحيب بإسهامات منتدى شباب العالم ومؤتمرات الشباب الفترة الماضية.

معاون وزير الرياضة: مصر من الدول المؤثرة عالميًا في مجال تمكين الشباب

وأكد معاون وزير الرياضة أن مصر من الدول المؤثرة عالميًا في مجال تمكين الشباب وتقدم للعالم والمجتمع الدولي نماذج شابة في القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني.