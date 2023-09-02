السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ماذا قدمت مؤسسات الثقافية الرسمية وغير الرسمية من دعم ذوي القدرات الخاصة؟

الثقافة توقع بروتوكول
"الثقافة" توقع بروتوكول تعاون مع "القومي لذوي الإعاقة"

خصص الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 عام  ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، وتسعى الدولة المصرية بكافة مؤسساتها إلى الاهتمام بالأشخاص ذوى القدرات الخاصة ضمن خطة الدولة لدمجهم، وأعلن الرئيس "السيسي" تنظيم مؤتمر سنوي تحت عنوان"قادرون باختلاف" تزامناً مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ولكن ماذا قدمت وزارة الثقافة المصرية بإعتبارها المؤسسة الثقافية الرسمية، والمؤسسات الثقافية غير الرسمية لذوى القدرات الخاصة في العامين الماضيين، هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية:

"الثقافة" توقع بروتوكول تعاون مع "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة"

فى الثامن من شهر رمارس الماضي، وقعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بروتوكولًا للتعاون، مع الدكتورة إيمان كريم، المُشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وزيرة الثقافة توقع بروتوكول تعاون بين الثقافة والمجلس القومى لذوى الإعاقة

ويتضمن البروتوكول تفعيلًا للعديد من أوجه التعاون بين وزارة الثقافة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمتمثلة في تقديم الخدمة الثقافية لذوي القدرات الخاصة في مجالات تعزيز الهوية الثقافية والأنشطة المرتبطة بها، وذلك من خلال ما تقدمه وزارة الثقافة في هذا الصدد، وذلك من خلال مراكزها الثقافية ومعارض الكتب وفعالياتها المتعددة بكافة المحافظات، والسعي بموجب هذا الاتفاق إلى وضع خطة تنفيذية لهذه الفعاليات بشكل منظم تتضمن تحديدًا للأولويات وكذلك المكتسبات التي يمكن تحقيقها جراء هذا التعاون، كما يتضمن التعاون تدعيم خدمات المبادرة التي يُقدمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، وهي "أسرتي قوتي".

 

مراكز الإنتاج الفني بـ"الثقافة" والورش التعليمية لذوي القدرات

حرصت مراكز الإبداع بوزارة الثقافة؛ ممثلة في الإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني بوزارة الثقافة خلال العام الماضي علي تنظيم مجموعة من الورش التعليمية لذوي القدرات الخاصة ؛بالتعاون مع بعض الجهات المعنية والمهتمة بهذا المجال، وذلك في عدد كبير من محافظات ومناطق الجمهورية.

وتضمنت هذه الورش تعليم أربعة أنواع من الإعاقة وفقا لشدتها من البسيطة للحالات المعقدة.

 

مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل ملتقى "أولادنا" لفنون ذوى القدرات الخاصة

ويحمل المؤتمر عنوان "الحياة حلوة" خلال الفترة من 22 حتى 29 سبتمبر المقبل بالدمج مع مهرجان الفنون، بمشاركة 42 دولة عربية وأجنبية وعدد من كبار الفنانين والمبدعين في مختلف المجالات، ويشهد المؤتمر كوكبة من الإعلاميين ونخبة من القنوات التليفزيونية المصرية والعربية والدولية والشبكات الإذاعية.

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي ذوى الاحتياجات الخاصة قادرون باختلاف المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وزارة الثقافة

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