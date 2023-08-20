"قادرون باختلاف".. تنظيم يوم رياضى لذوى الهمم بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع، بالإضافة إلى الاهتمام بذوي القدرات والهمم وأطفال التوحد ودمجهم في المجتمع وبث روح المنافسة الشريفة بينهم؛ لاكتشاف مواهبهم وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

وأشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم، مؤكدًا أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدًا لتقديم كل أوجه الرعاية لهم والعمل على دمجهم بالمجتمع في مختلف جوانب الحياة والاستفادة من قدراتهم كونهم جزءًا لا يتجزأ منه.

من جهته، أشار الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قام مكتب "قادرون باختلاف" التابع لوزارة الشباب والرياضة بتنظيم يوم رياضي لذوي القدرات والهمم لتعليمهم مهارات كرة القدم وذلك بمركز شباب أبوحماد بهدف دمجهم في المجتمع وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة المختلفة واكتشاف مهاراتهم الإبداعية وتنميتها.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه خلال فعاليات اليوم الرياضي، تم تنفيذ عدد كبير من الأنشطة الرياضية لذوي القدرات والهمم في حضور أسرهم بجانب إقامة مسابقات رياضية وتوزيع هدايا تذكارية وجوائز عليهم لتحفيزهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة باعتبارها أسلوب حياة.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية (أندية التطوع) بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، بتنفيذ دورة تدريبية على مدار 3 أيام لشباب وفتيات أندية التطوع بمركز منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبوكبير لتوعيتهم بمخاطر الحرائق والحوادث وكيفية التعامل معها سريعًا.