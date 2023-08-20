الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"قادرون باختلاف".. تنظيم يوم رياضى لذوى الهمم بالشرقية

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع، بالإضافة إلى الاهتمام بذوي القدرات والهمم وأطفال التوحد ودمجهم في المجتمع وبث روح المنافسة الشريفة بينهم؛ لاكتشاف مواهبهم وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

وأشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم، مؤكدًا أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدًا لتقديم كل أوجه الرعاية لهم والعمل على دمجهم بالمجتمع في مختلف جوانب الحياة والاستفادة من قدراتهم كونهم جزءًا لا يتجزأ منه.

من جهته، أشار الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قام مكتب "قادرون باختلاف" التابع لوزارة الشباب والرياضة بتنظيم يوم رياضي لذوي القدرات والهمم لتعليمهم مهارات كرة القدم وذلك بمركز شباب أبوحماد بهدف دمجهم في المجتمع وإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة المختلفة واكتشاف مهاراتهم الإبداعية وتنميتها.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه خلال فعاليات اليوم الرياضي، تم تنفيذ عدد كبير من الأنشطة الرياضية لذوي القدرات والهمم في حضور أسرهم بجانب إقامة مسابقات رياضية وتوزيع هدايا تذكارية وجوائز عليهم لتحفيزهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة باعتبارها أسلوب حياة.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية (أندية التطوع) بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، بتنفيذ دورة تدريبية على مدار 3 أيام لشباب وفتيات أندية التطوع بمركز منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبوكبير لتوعيتهم بمخاطر الحرائق والحوادث وكيفية التعامل معها سريعًا.

الاهتمام بالشباب البرامج الرياضية إكتشاف مواهبهم التطوع اطفال التوحد المبادرات والبرامج

الأكثر قراءة

"ماتت بالفستان الأبيض".. تفاصيل مصرع عروس المنصورية ونجاة عريسها من غرق سيارة الزفة

سر عدم توقيع جمال عبدالحميد على استقالته من مجلس الزمالك

"طلقة بالرأس".. فحص كاميرات المراقبة لحل لغز جريمة ميدان لبنان

قائمة أسعار الأرز المصري اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

الرئيس السيسى يوجه بتعزيز جهود جهاز "تنمية المشروعات" بمجالى الصناعة والزراعة

"رصد وتتبع في خمس دقائق".. شاهد عيان يروي كواليس مقتل مقاول بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة