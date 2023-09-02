السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

8 مصابين فى حادث مرورى بقنا

اسعاف
اسعاف

أُصيب 8 أشخاص، اليوم السبت، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ربع نقل على طريق العديسية في قرية أولاد عمرو التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

بداية الواقعة

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع ربع في قرية أولاد عمرو التابعة لمركز ومدينة قنا.

إصابة 8 في حادث بقنا

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص جاءت أسماؤهم كالآتي "علي عبدالسيد محمود، 40 عامًا، ومديحة عطالله محمد، 43 عامًا، وحنان.ع.م، 16 عامًا، وسعاد.ه.ن، 45 عامًا، ونادية.ي، 60 عامًا، وسعاد.م.م، 47 عامًا، واثنين رفضا النقل إلى المستشفى بعد إمضاء إقرار بذلك.

تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وعلى الفور، قد انتقلت سيارات الإسعاف في محافظة قنا، وذلك بعدما دفع مرفق الإسعاف بـ6 سيارات اسعاف لمكان الحادث في مدينة قنا، فيما قد انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قنا لمكان الحادث بعد وقوعه بدقائق قليلة.

قنا أخبار قنا حادث حادث مرورى امن قنا

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