"المحرصاوي" يكرم المشاركين بالمعسكر الصيفي الثاني لمجلة نور (صور)

اختتمت مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، فعاليات المعسكر الصيفي التدريبي الثاني لها لعام 2023، الذي استمر لمدة شهر وأسبوع بمقر المنظمة، وشارك فيه 20 طفلًا من أعمار مختلفة.

وكرم الدكتور محمد المحرصاوي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، المشاركين في المعسكر وأشاد بالمستوى الذي وصلوا إليه، وأكد ضرورة الاستفادة مما تعلموه خلال فترة المعسكر، وطالبهم بضرورة المحافظة علي البيئة ونشر ثقافة التشجير لتكون مجتمعاتنا خضراء صديقة للبيئة.

وأجرى المحرصاوي، حوارات مفتوحة مع الأطفال المشاركين حول طموحاتهم وأحلامهم ومواهبهم؛ حيث قدم عددًا منهم موهبته فى فن إلقاء الشعر.

يذكر أن المعسكر تضمن ورش عمل ومحاضرات متنوعة في موضوعات عديدة؛ في المسرح، القصص القرآني وقصص الأنبياء، فضلا عن ورش العلوم والحساب الذهنى والرسم والأشغال الفنية والحرف اليدوية وتعلم الإتيكيت وتقديم عروض سينما نور.