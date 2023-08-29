الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المحرصاوي: الأزهر قوة مصر الناعمة.. وحروب الجيل الرابع لن تنال من شبابنا

الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي

ألقى الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، محاضرتين بعنوان "استيقظ وافهم"، و"مفاهيم نحوية وصرفية يجب أن تصحح"، لطالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، على هامش الندوة التثقيفية التي تعقدها الكلية بحضور أعضاء هيئة التدريس.

"المحرصاوى" يكرم المشاركين فى برنامج "الثقافة وبناء الإنسان" بمقر خريجى الأزهر

تكريم خريجي دورة التطبيقات الحديثة بالمركز الإقليمي للفطريات بجامعة الأزهر

وقال الدكتور المحرصاوي، إن انهيار التعليم يساوي انهيار الأمة، مُطالبا بالتسلح بالوعي والعلم، ومحذرًا من نشر الشائعات والترويج لها، التي تقوم بها الكتائب الإلكترونية وفرق العمل الاستخباراتية عن طريق الذكاء الاصطناعي، موضحا أن أصحاب الشائعات يستمدون قوتهم من ضعفنا وسلبياتنا ويحاولون محو الهوية بالدعوة إلى هدم اللغة العربية والدعوة إلى جعل العامية لغة رسمية وفرض الثقافات الغربية على مجتمعاتنا والتقليل من دور الأسرة والأم وهدم التعليم بتخفيض نوعية التعليم والسماح للطالب بالغش.

وأكد المحرصاوي، أن الأزهر هو القوى الناعمة لمصر، ولذا فإن أعدائنا يستهدفون مصر عندما يستهدفون الأزهر؛ لأنهم لا يستطيعون النيل من مصر مباشرة، مشيرًا إلى أن طرق تدمير الشباب، عن طريق حروب الجيل الرابع، التي يسلكها أعداؤنا، ومنها المخدرات وصناعة التفاهة والتضليل الإعلامي وبرامج الشعوذة والتنجيم، وصناعة الآلهة.

وحذر نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، من حملات الدعوة إلى الإلحاد والمثلية، والألعاب الإلكترونية، التي تدمر الخلايا العصبية ونشر العنف والطاقة السلبية.

وطالب المحرصاوي، الطالبات بأن يكن إيجابيات ومدافعات عن هويتهن بالوقوف ضد الشائعات وألا يساعدن على انتشارها بالترويج لها وأن يتسلحن بسلاح العلم والمعرفة والوعي وألا يأخذن الأخبار إلا من مصادرها الصحيحة، مشيرًا إلى بعض المفاهيم النحوية والصرفية التي يجب أن تصحح، والتي يقع فيها بعض الباحثين.

وخلال الندوة، ألقى الدكتور علاء جانب، شاعر الأزهر ووكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة، عددًا من القصائد الشعرية في محبة آل البيت ومواجهة الشائعات وعدم الترويج لها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سعيدة صبح - عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، والدكتورة غادة العمروسي - وكيلة الكلية للدراسات العليا، ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطالبات.

 

الدكتور محمد المحرصاوي
طالبات الأزهر بالإسكندرية محو الهوية بالدعوة اللغة العربية كلية الدراسات الإسلامية استيقظ وافهم الثقافات الغربية دور الأسرة والأم الأزهر

الأكثر قراءة

صور الطفل المقتول على يد بنت خالته وصديقتها فى قليوب

باحث سياسي لـ القاهرة الإخبارية: زيارة البرهان لمصر تعلن عن مرحلة عسكرية جديدة

المخرج خالد جلال ينعى الناقدة رانا أبوالعلا

تفاصيل لقاء الرئيس السيسى والبرهان فى العلمين (إنفوجراف)

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-8-2023

لبحث سبل التعاون.. وزير العدل يستقبل وفد من البرلمان العراقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟