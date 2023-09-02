بعد سجن 3 من قياداتها.. ما هى مجموعة "براود بويز" الأمريكية؟

همهم الحضور في قاعة المحكمة، لكن دخول القاضي منع الأصوات، قبل أن يرفع مطرقته وينزل بها على المنصة، ليعلن حكمًا بالسجن 18 عاما على إيثان نوردين أحد قيادات جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة لدوره في الهجوم على مقر الكونجرس في السادس من يناير 2021.

يأتي هذا الحكم بعد يوم على الحكم بسجن زعيمي جماعة "براود بويز" السابقين جوزيف بيغز وزاكاري ريل 17 و15 عامًا بسبب الهجوم على الكونجرس. فما هي هذه المجموعة وماذا نعرف عنها؟

تصنف "براود بويز" على أنها جماعة كراهية، تضم أعضاء مدانين بارتكاب جرائم عنف ومجموعة من العنصريين البيض، وبرزت إلى دائرة الأضواء أول مرة خلال مناظرة رئاسية للرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2020.

على الرغم من أحداث العنف التي شهدتها العاصمة واشنطن يوم اقتحام الكابيتول، لم يصدر عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أي إدانة لدور المجموعة أو انتهاجها العنف في عدد من المدن الأمريكية.

من هم؟

تأسست المجموعة في عام 2016 على يد الناشط اليميني الكندي البريطاني غافين ماكينز، إلا أنه منذ ذلك الحين نأى بنفسه عن المجموعة، وهي منظمة جميع أعضائها من الذكور فقط، وتصف نفسها بأنها ملاذ للشوفينيين الغربيين، ولها تاريخ من العنف في الشوارع ضد الجماعات و الناشطين اليساريين.

واشتقت المنظمة اسمها من أغنية من النسخة الموسيقية لفيلم الرسوم المتحركة ديزني علاء الدين. وأدلى أعضاء براود بويز بتعليقات كارهة للنساء ودعموا الاغتصاب علانية، وفقا لرابطة مكافحة التشهير "ADL"، التي أشارت إلى أن المجموعة روجت أيضا لآراء معادية للمسلمين والسامية، والمتحولين جنسيا والهجرة.

وقالت رابطة مكافحة التشهير: بينما يمكن وصف المجموعة بأنها عنيفة، وقومية، ومعادية للإسلام، ومعادية للمتحولين جنسيا، ومعادية للنساء، فإن أعضاءها يمثلون مجموعة من الخلفيات العرقية، ويحتج قادتها بشدة على أي مزاعم بالعنصرية.

اعتمدت المنظمة زيا موحدا، من قمصان بولو باللونين الأسود والأصفر وقبعات حمراء مكتوبا عليها: اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.

وفي عام 2018، اتهم 10 من أعضائها بمهاجمة المتظاهرين خارج فعالية للحزب الجمهوري في مدينة نيويورك، بعد أن تم تصويرهم وهم يضربون المتظاهرين خارج نادي متروبوليتان الجمهوري.

وحكم على اثنين من الأعضاء بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب الهجمات، وأدينوا بمحاولة الاعتداء الجماعي ومحاولة الاعتداء وتهم أخرى.

الأولاد الفخورون وترامب

تحدث ترامب عن هذه الجماعة في أكتوبر 2020، قائلا: أيها الأولاد الفخورون، تراجعوا واستعدوا.. يجب على شخص ما أن يفعل شيئا بشأن أنتيفا واليسار، لكن بعد رد فعل عنيف على تعليقاته، ادعى ترامب أنه في الواقع ليس على دراية بالمجموعة.

كندا تعلنها إرهابية

في فبراير 2021، وبعد شهر تقريبا من اقتحام الكابيتول، صنفت السلطات الكندية حركة "براود بويز" جماعة إرهابية.

وقال وزير السلامة العامة بيل بلير- آنذاك- إنه تأثر بالدور المحوري للحركة في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير، في مقر الكونجرس في واشنطن العاصمة.