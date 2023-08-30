ترامب والمتهمون معه فى "جورجيا" على خلاف يزيد من الأزمة

قام الرئيس السابق دونالد ترامب والمتهمون الثمانية عشر معه في قضية التدخل في انتخابات جورجيا بتسليم أنفسهم واحدًا تلو الآخر في أحد سجون أتلانتا الأسبوع الماضي، وسريعاً بدأ محاموهم العمل على تغيير الطريقة التي ستسير بها القضية.

وتم الكشف عن كونهم على خلاف بشأن موعد مثولهم أمام المحكمة، ولكن أيضًا، وهو أمر حاسم وإذا نجح عدد كاف منهم، فقد تنقسم القضية إلى عدة قضايا أصغر، ربما يشرف عليها قضاة مختلفون في قاعات محكمة مختلفة، وتدار وفق جداول زمنية مختلفة، وفق نيويورك تايمز.

وسعى خمسة متهمين بالفعل إلى نقل قضية الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، مشيرين إلى علاقاتهم بالحكومة الفيدرالية، أول من قدم الطلب – مارك ميدوز، كبير موظفي ترامب خلال انتخابات 2020 سيقدم حجة العزل يوم الاثنين، في جلسة استماع أمام قاضٍ فيدرالي في أتلانتا.

ويمكن للمسؤولين الفيدراليين المتهمين بارتكاب جرائم على مستوى الولاية نقل قضاياهم إلى المحكمة الفيدرالية إذا تمكنوا من إقناع القاضي بأنهم متهمون بأفعال مرتبطة بواجباتهم الرسمية، من بين أمور أخرى.

مناورة الإزالة لإحالة القضية لـ 10 مقاطعات

وفي قضية جورجيا، فإن مسألة تغيير مكان انعقاد الجلسة - وهي مناورة قانونية تعرف باسم الإزالة - مهمة لأنها ستؤثر على تشكيل هيئة المحلفين. إذا بقيت القضية في مقاطعة فولتون، فسوف تأتي هيئة المحلفين من معقل السياسة الديمقراطية حيث تعرض ترامب لهزيمة في عام 2020.

وإذا تمت إحالة القضية إلى المحكمة الفيدرالية، فسيتم اختيار هيئة المحلفين من منطقة مكونة من 10 مقاطعات في جورجيا وهي أكثر أهمية. الضواحي والريف – وأكثر ودية إلى حد ما مع ترامب. ولأن الأمر لا يتطلب سوى صوت واحد غير مذنب لشنق هيئة المحلفين، فإن هذه الميزة المتواضعة قد تكون صفقة كبيرة للغاية.

والمعارك المقبلة حول المكان المناسب للقضية ليست سوى سلسلة واحدة من سلسلة معقدة من الجهود التي أطلقتها مجموعة من محامي الدفاع الذين يمثلون الآن ترامب و18 آخرين وردت أسماؤهم في لائحة اتهام الابتزاز المؤلفة من 98 صفحة، في الأسبوع الماضي، قام المحامون بملء لوائح محاكم الولاية والمحاكم الفيدرالية باقتراحات ستحدد أيضًا موعد بدء القضية.

وبالفعل، تم تقسيم قضية أحد المدعى عليهم نتيجة لذلك. وطلب كينيث تشيسيبرو، المحامي الذي قدم المشورة لترامب بعد انتخابات 2020، محاكمة سريعة، وقد وافق رئيس قاضي الولاية على ذلك. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الآن في 23 أكتوبر. وقدم متهم آخر، سيدني باول، طلبًا مماثلًا يوم الجمعة، ويخطط ثالث، جون إيستمان، أيضًا لاستخدام حقه في محاكمة مبكرة، وفقًا لأحد محاميه.