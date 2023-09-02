برلمانية عن مهرجان العلمين: نجاح "المتحدة" فى تنظيم سياحة المهرجانات خلق فرص عمل للشباب

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في تنظيم سياحة المهرجانات من خلال مهرجان العلمين تحت شعار «العالم علمين»، مما جسد رسالة قوية للعالم بكل الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية منذ 9 سنوات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، علاوة على تغيير الواقع باستثمار كل المقومات الداعمة لخارطة التنمية المستدامة وبناء المستقبل للأجيال القادمة.

سياحة المهرجانات

وأوضحت النائبة رحاب موسى، في تصريحات صحفية لها، أن سياحة المهرجانات تستهدف رفع معدلات الإقامة وارتفاع معدلات استيعاب الأماكن السياحية، مما يمثل مصدرًا للدخل السياحي والاقتصادي من خلال جذب السياح، إضافة إلى الترويج للثقافة وتراث المكان والتعريف به من خلال الفعاليات والاحتفالات.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مدينة العلمين استقبلت مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، كما ضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب مباشرة وغير مباشرة.

فعاليات متنوعة بمهرجان العلمين

ولفتت النائبة رحاب موسى إلى أن الفعاليات المتنوعة بمهرجان العلمين لبت طموحات وأذواق الزائرين، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على المنطقة بمختلف المستويات السياحية والاقتصادية.

وأكدت عضو مجلس النواب على أن دعم مصر لملف السياحة ونجاح الشركة المتحدة في التنظيم يستهدف تعزيز مكانة الدولة في السياحة العالمية الجاذبة، وتعريف المجتمع الدولي بالإنجازات التي حققتها مصر في الثورة العمرانية والتنمية الشاملة.

وتابعت النائبة رحاب موسى أن مهرجان العلمين ساهم في تعزيز السياحة وتنمية الاقتصاد المحلي بتحقيق الفوائد الاقتصادية من خلال زيادة الوعي السياحي.

ويختتم مهرجان العلمين الجديدة فعالياته في نسخته الأولى 2023، اليوم، بعد عدد كبير من الفعاليات الفنية والرياضية، والتي بدأت يوم 13 يوليو الماضي وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.