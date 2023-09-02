ناقد فنى: نجاح النسخة الأولى من مهرجان العلمين يُحسب للقيادة الحكيمة و"المتحدة"

كشف الناقد الفني خالد محمود، أسباب نجاح النسخة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، لافتًا إلى أنه أصاب الهدف بكل جدارة وحقق رؤيته الاستراتيجية من لفت الانتباه لتلك المنطقة الساحرة.

وقال "محمود"، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إن النجاح لمهرجان العلمين فاق التوقعات، لافتًا إلى أن نجاحه يأتي من إصرار والقيادة الحكيمة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الفنانون المصريون والعرب شكّلوا لوحة رائعة بمهرجان العلمين

ونوه بأن طول فترة المهرجان بذلك النجاح دليل دامغ على نجاحه، فمن النادر أن تستمر فعالية لكل هذه الفترة، مشيرًا إلى أن هناك تفاعلًا بين الجمهور بأرجاء الوطن العربي، والمهرجان.

وأوضح أن الفنانين المصريين والعرب شكلوا روحة فنية عظيمة، من خلال مشاركتهم بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة، منوهًا: بأن العالم الآن ينظر لنا باختلاف بأننا قادرون على تنظيم فعاليات ترفيهية بمنطقة بجمال مدينة العلمين التي تتفوق على الكثير من الدول حول العالم.