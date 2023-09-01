العالم علمين.. كيف صنعت «المتحدة» أضخم مهرجانات الشرق الأوسط؟

حققت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بكل كوادرها ومؤسساتها المختلفة نجاحًا كبيرًا فى مهرجان العلمين الجديدة، وقدمت نموذجًا يُحتذى به فى إدارة أكبر المهرجانات والفعاليات الضخمة، ظهر بشكل واضح فى الإشادات الكبيرة التى تلقاها منظمو المهرجان والقائمون عليه منذ اللحظة الأولى لانطلاقه.

تنظيم على أعلى مستوى، وسلاسة فى كل شىء، الدخول والخروج والتأمين بأفضل صورة، والتجهيزات التقنية على أعلى مستوى، والنقل التليفزيونى لحظة بلحظة، كلها أمور كانت حاضرة فى مهرجان العلمين بقيادة «المتحدة»، سواء فى الحفلات الغنائية والموسيقية، أو الفعاليات الرياضية والترفيهية الأخرى.

البداية بشركة «تذكرتى»، التى لعبت دورًا كبيرًا فى نجاح فعاليات المهرجان، بداية من طرح التذاكر الخاصة بالحفلات الغنائية والموسيقية والبطولات الرياضية المختلفة على الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة، مرورًا بسهولة حجزها بوسائل الدفع الإلكترونية.

وامتد دور «تذكرتى» ليشمل التنسيق مع عناصر التأمين الخاصة بمختلف الحفلات، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من البوابات لدخول وخروج الجمهور بشكل سلس، أشاد به الحضور من المصريين والعرب والأجانب.

كما تواجد فريق هائل من شباب شركة «POD»، وتولوا تنظيم مختلف الفعاليات، وعلى رأسها المؤتمرات الصحفية الخاصة بالمهرجان، وكانوا حلقة الوصل مع كل وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وتزامن تواجد فريق الشركة بقوة فى كل الفعاليات الفنية والرياضية بمهرجان العلمين الجديدة، مع حضور مماثل فى الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، لتواصل «المتحدة للخدمات الإعلامية» تحقيق النجاحات فى مختلف المهرجانات.

وبداية من اليوم الأول للمهرجان تواجدت كل قنوات «المتحدة» لتغطية الفعاليات، بداية من قنوات قطاع الأخبار: «إكسترا نيوز» و«إكسترا لايف» و«القاهرة الإخبارية»، التى قدمت تغطية متواصلة على مدار الساعة من خلال عدد كبير من المذيعين والمراسلين.

وحرصت شبكة قنوات «الحياة»، من خلال برامج مثل «الحياة اليوم» و«كورة كل يوم»، على تقديم تغطيات وحلقات مباشرة من مهرجان العلمين الجديدة، مع استضافة عدد من النجوم.

وفعلت الأمر ذاته قناة «سى بى سى»، من خلال برامج: «من مصر» و«مانشيت» و«الستات مايعرفوش يكدبوا». كما تواجدت قناة «أون» ببرنامج «كل الزوايا»، و«دى إم سى» ببرنامجى «مساء دى إم سى» و«السفيرة عزيزة».

وقدمت شبكة قنوات «أون تايم سبورتس» تغطيات موسعة للكثير من الفعاليات الرياضية المختلفة ضمن مهرجان العلمين الجديدة.

ونجحت «المتحدة للإنتاج الفنى» بأطقمها المميزة وعربات النقل الخارجى من أحدث طراز فى تصوير ونقل حفلات مهرجان العلمين الجديدة على الهواء مباشرة، ومن بينها حفل الموسيقار عمر خيرت، وحفل النجم مدحت صالح، وحفل النجمة ريهام عبدالحكيم.

كما صورت باقى الحفلات الأخرى، وأذاعتها على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خلال عدد كبير من الكاميرات المتطورة و«الدرون»، من أجل نقل الأحداث بأفصل صوت وصورة.

وتزامن ذلك كله مع تقديم «المتحدة للخدمات الإعلامية» عددًا من حلقات برامج المنوعات على قنواتها من داخل مدينة العلمين الجديدة، لتخرج بشكل تفاعلى مع الجمهور لأول مرة.

وقدمت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس حلقة خاصة من برنامجها «صاحبة السعادة» على مسرح العلمين، عُرضت بعدها بأيام على شبكة قنوات «دى إم سى»، واستضافت خلالها لاعب خفة اليد كريس المصرى، إلى جانب فقرة غنائية لفرقة «أيامنا الحلوة».

وقدمت الإعلامية منى الشاذلى حلقة خاصة من برنامجها «معكم منى الشاذلى» من داخل مدينة العلمين الجديدة، استضافت فيها الموسيقار المغربى أمين بودشار، قبل أن تُذاع لاحقًا على قنوات «سى بى سى».

كما تم تصوير حلقة من البرنامج الترفيهى الأضخم «سولد أوت»، الذى يعرض على منصة «واتش إت»، فى مدينة العلمين الجديدة، وتمت خلالها استضافة الـ«ستاند أب كوميدى» على قنديل، بالإضافة إلى حفل غنائى لفرقة «شارموفرز».

وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التنسيق مع وزارة الثقافة، التى وفرت الكثير من فرقها الشعبية والتابعة لتقديم عروض مميزة، فى إطار ما يعرف باسم «مسرح الشارع».

وأقيمت فعاليات «مسرح الشارع» على كورنيش مدينة العلمين الجديدة، بشكل يومى بداية من الثامنة مساءً، ونقلتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شبكة قنوات «الحياة».

وقدم عدد من الفرق المستقلة والخاصة والتابعة لقصور الثقافة عروض «مسرح الشارع»، ومنها فرقة سوهاج للفنون الشعبية، وفرقة العريش للفنون التراثية، وفرقة المنصورة، وأوركسترا الأطفال، ومركز تنمية المواهب، والتى نجحت فى خطف الأنظار إليها، من خلال تقديم مقاطع موسيقية وغنائية لنجوم التسعينيات والموسيقار الكبير عمر خيرت، كان من بينها أغنية «معانا ريال»، إلى جانب بعض المقطوعات الموسيقية لأغانى المطربة اللبنانية فيروز.

وقدمت «أوركسترا فؤاد ومنيب» عدة مقطوعات موسيقية ضمن «مسرح الشارع»، وغنت المطربة نهى فكرى مجموعة كبيرة من أغانى الزمن الجميل، منها: «أهواك» لعبدالحليم حافظ، و«أنا لحبيبى» لفيروز، و«زورونى كل سنة مرة» لسيد درويش و«إن كنت غالى» لعايدة الأيوبى، إلى جانب تنظيم حفلين للمنشد والمطرب على الهلباوى، والمطرب وائل الفشنى.