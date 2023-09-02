السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى عن مهرجان العلمين: "المتحدة" أعادت مصر إلى مكانتها كواحدة من الدول الرائدة إقليميًا فى مجال سياحة المهرجانات

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في إعادة مصر إلى مكانتها كواحدة من الدول الرائدة إقليميًا في مجال سياحة المهرجانات، مشيرًا إلى أن مهرجان العلمين حقق مجموعة من المكاسب منها تنشيط حركة السياحة القادمة إلى مصر في فصل الصيف، وتأكيد ريادة الفن المصري، فضلًا عن تقديم واحدة من أجمل إنجازات الدولة المصرية للعالم وهي مدينة العلمين الجديدة.

سياحة المهرجانات أحد عناصر الترويج السياحي

وقال "محسب" إن سياحة المهرجانات تعد أحد عناصر الترويج السياحي، حيث تعتمد الدولة المصرية على تنويع مفردات الجذب السياحي، وتعد المهرجانات من أهم وسائل الجذب السياحى والإعلامى، لما تعود به من عائد اقتصادى كبير على الدول المنظمة لهذه المهرجانات، حيث تُسهم فى رفع معدلات الإقامة، وارتفاع معدلات الإشغال فى القرى والفنادق السياحية، بالإضافة إلى الترويج لثقافة الدول، مؤكدًا أن نجاح مهرجان العلمين عكس قدرة الدولة على تنظيم مهرجانات ترفيهية تخطف أنظار العالم.

مهرجان العلمين ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

وأضاف عضو مجلس النواب أن مهرجان العلمين ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخلق المزيد من فرص العمل، الأمر الذي يساهم في تحسين معدلات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن النهضة التى شهدها الساحل الشمالي ومدينة العلمين بشكل خاص ساهمت في وضع المنطقة على خريطة السياحة العالمية، وهو ما ساهم فى زيادة معدلات السياحة الأوروبية لهذه المدينة خلال الموسم الحالي.

وأوضح "محسب" أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعت خطة طموحة لتنمية قطاع السياحة، لجذب المزيد من السائحين حول العالم، خاصة أن مصر تمتلك الكثير من المقومات التى تجعلها في صدارة الوجهات السياحية المفضلة في العالم بسبب تنوع المقاصد فيها، والتى تناسب جميع الأذواق خاصة ما يتعلق بالشواطئ، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة أبرزها إطلاق خطوط طيران مباشر من دول أوروبية إلى الساحل الشمالي خلال فصل الصيف، وهو ما ساهم في تنشيط حركة السياحة الأوربية والآسيوية إلى المدينة الجديدة إضافة إلى السائحين العرب.

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قطاع السياحة 

وأشار النائب أيمن محسب إلى أن قطاع السياحة أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، حيث بلغ حجم عوائد السياحة في مصر 14.4 مليار دولار في عام 2022، لتبلغ بذلك أعلى معدل لها على الإطلاق منذ عام 2010، موضحًا أن مصر تستهدف زيادة إيرادات القطاع السياحي إلى 30 مليار دولار سنويًا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

مهرجان العلمين العلمين مهرجان المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة أيمن محسب مجلس النواب

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