السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مذيعا القناة الأولى يُشيدان بمهرجان العلمين: تنظيم رائع لجميع الفعاليات

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

أعرب  كل من الإعلامي مصطفى كفافي، والإعلامية جومانا ماهر، مذيعي برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، عن سعادتهما بـمهرجان العلمين الجديدة، مشيدين بالتنظيم الرائع لجميع فعالياته.

وقال الإعلامي مصطفى كفافي إن حصاد مهرجان العلمين في دورته الأولى مثمر، إذ إنه على مدار أيام وأسابيع طويلة شهد تنوعًا فنيًا ورياضيًا وترفيهيًا كبيرًا، وحالة كبيرة من الزخم الفني، وحفلات غنائية لمجموعة كبيرة من المطربين والمطربات من مصر وكل أنحاء العالم العربي، مؤكدًا أن المهرجان أبهر المتابعين في مصر والوطن العربي كله.

وأضاف: "شاهدنا إبداعًا مع المطربة العظيمة أنغام، وحالة التفاعل والبهجة للمطرب الشعبي حكيم على مسرح العلمين، كما شهد المهرجان إقبال الشباب وحرصهم على حضور حفل مطرب الراب ويجز، واستمرّ تفاعل الجمهور على مدار ساعات طويلة جدًا".

وأوضح أن ما حدث في حفلات العلمين لم يكن تنوع مطربين فقط، ولكن تنوعًا في الأجيال مثل نجوم حقبتي الثمانينيات والتسعينيات والشباب، وعدد كبير من نجوم مصر الذين أثروا الحياة الفنية مثل مدحت صالح وأنغام، لافتًا إلى أن الحالة الفنية التي أحدثها المهرجان لم تختلف عن الحالة الرياضية، والتي شهدت فعالياته أحداثًا رياضية هامة مثل بطولة كرة القدم الشاطئية والتيك بول.

جومانا ماهر: مصر قادرة على صناعة الترفيه بجدارة 

من جهتها؛ قالت الإعلامية جومانا ماهر إنّ مطربي الوطن العربي تألقوا على مسرح مهرجان العلمين مثل إليسا ونانسي عجرم وراغب علامة ورامي عياش، وكذلك المطربين المصريين مثل مدحت صالح ومحمد منير وحميد الشاعري وتامر حسني، لافتةً إلى أن المهرجان نجح في توصيل الرسالة، لأن مصر قادرة على صناعة الترفيه بجدارة، وإنها قادرة على تصدير الفن لكل الدول العربية. 

وأضافت أن مطربي اللون الشعبي خلقوا حالة كبيرة من التفاعل مثل عمر كمال ومحمود الليثي ومُسلم، مشيدة بتنظيم الفعاليات الرياضية، حيث جرى تنظيم بطولة تحدي الجيل الذهبي، وشارك فيها عدد كبير من لاعبي المنتخب الوطني السابقين الذين توجوا بـ3 بطولات متتالية من كأس الأمم الإفريقية مثل أحمد حسن وعماد متعب، كما شارك محمد فضل ووائل رياض.

وأوضحت أن مهرجان العلمين استضاف بطولة التيك بول، والبطولة العربية للجودو وعروض طائرات rc وتحدي جيت سكي وغيرها من الفعاليات والعروض الترفيهية التي شاركت فيها اتحادات دولية لرياضات مختلفة من كل دول العالم.

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