السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يناقش مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقشاللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، آخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات المزمع تنفيذها بمركز أبنوب ضمن مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق الحضرية (CBUID)" والذي تنفذه الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

ويستهدف المشروع تطوير بعض المناطق غير المخططة بمدينة أبنوب بناءًا على البرتوكول الموقع بالتعاون بين صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" ومحافظة أسيوط وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية والوضع الراهن لسكان تلك المناطق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشي مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان  بالمحافظة وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب .

محافظ أسيوط: إنشاء مدرسة ومركز شباب وموقف ميكروباص وسوق

واستعراض محافظ أسيوط الموقف التنفيذي للمشروعات التي سيجري تنفيذها بمركز أبنوب والتي تمثلت في إنشاء وتطوير مبنى مدرسة الناصرية وإنشاء مبنى بمركز شباب أبنوب وإنشاء موقف ميكروباص وسوق وتجديد بعض المدارس وذلك ضمن مكون تحسين الخدمات والمرافق وتحسين إدارة البنية التحتية .

وأكد محافظ أسيوط أهمية المشروع الذي يستهدف تطوير بعض المناطق غير المخططة بمدينة أبنوب لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات بشكل حضاري يلبي احتياجات المواطنين بتلك المناطق لتحقيق الرؤية القومية المستهدفة لخلق آفاق إجتماعية وإقتصادية أفضل لقاطني هذه المناطق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الدولة التي تتم من خلال استراتيجية شاملة تستهدف التطوير والقضاء على المناطق العشوائية غير المخططة لتتوافق مع مختلف الفئات، بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير وجه الحياة في مجالات التنسيق الحضري والتعليم والصحة والمرافق للنهوض بمستوى الخدمات بالمحافظة.

ووجه محافظ أسيوط بضرورة التنسيق بين كافة الجهات لسرعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وفقًا للخطة الزمنية التي تستهدق تنفيذ تلك المشروعات، معلنًا تذليل كافة الإجراءات وتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ المشروعات لتحقيق طموحات المواطن وإحداث نقلة نوعية وحضرية في تلك المناطق، لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذي للمشروعات بمركز أبنوب بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية المناطق الحضرية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تطوير بعض المناطق غير المخططة

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