إزالة 13 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وبناء مخالف بأسيوط

وجّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، باستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك دولة والبناء المخالف بالقرى والمراكز وذلك تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وشدد محافظ أسيوط، على المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والتعامل بكل حزم لإزالة كل أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.

رصد المخالفات وإزالتها في المهد

وأشار اللواء عصام سعد، إلى تكليف جميع رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة لرصد أي مخالفات وإزالتها في مهدها، على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ إزالة 13 حالة تعدٍ على أراض زراعية وبناء مخالف بمراكز أبنوب والبداري وحي شرق، خلال حملات تمت تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهما وبالتنسيق مع مسؤولي الزراعة وأملاك الدولة والإشغالات والجمعيات الزراعية ومسؤولي الجهات المعنية، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والقرى التابعة.

وتمت إزالة 7 حالات تعدٍ بالبناء المخالف بنطاق حي شرق أسيوط، حيث تمت إزالة (بناء سور مخالف ورفع الأنقاض بمنطقة إسماعيل الشريف بالوليدية، وإزالة بناء حوائط مخالفة بالدور السادس علوي بشارع الصحابة بالوليدية، وإزالة شدة خشبية لسقف الدور الأول حارة مصطفى عمر المتفرع من شارع الشيخ صلاح، وإزالة أعمال حفر بقطعة أرض بشارع مسجد عاشور بمنطقة الوليدية، وإزالة ورفع أعمال تشوين لبناء الدور الرابع علوى بشارع محمود شعبان المتفرع من مسجد إبراهيم عاشور بمنطقة الوليدية، وإزالة سقف دور خامس علوى بمنطقه الصواف المتفرع من شارع رياض، وإزالة أعمدة دور خامس علوى وسقف رابع علوى بمنطقة الوليدية).

كما تمت إزالة 5 حالات تعدٍ بمركز أبنوب (إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بالبناء المخالف بحوض أبوحطب البحري بالمعابدة الغربية، وإزالة 2 حالة تعد على أرض زراعية بالبناء المخالف بحوض عمران بكوم أبوشيل عبارة عن مبان من البلوك الأبيض)، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد بمركز البداري، حيث تمت إزالة أعمال فك شدة خشبية لقواعد علي أراض زراعية بحوض فليوه بقرية العقال البحري، مضيفًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية.

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