خبيرة اقتصادية تكشف حوافز الدولة لجذب شركات الاستثمار الأجنبية

قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن الاستثمارات الأجنبية أصبحت في العديد من القطاعات بدايةً من قطاع التكنولوجيا، ثم السيارات والأجهزة المنزلية وإنتاج الطاقة.

وأضافت "رمسيس"، خلال مداخلة هاتفية من برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "بتوفير البنية التحتية، وهي مجال رائع للاستثمار، لأن الموانئ والطرق تسهل طرق التبادل التجاري، وتشجع الصادرات عن طريق الإعفاءات الضريبية، وعن طريق التسهيلات التي منحتها الدولة للعديد من الصادرات التكنولوجية".

خبيرة اقتصادية: الاستثمارات الأجنبية أصبحت فى العديد من القطاعات

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن "الهدف هو زيادة الصادرات ووصولها إلى معدلات تناسبها الدولة، وتحدث الرئيس السيسي عن استهداف أرقام عالية من الصادرات، وكل هذا يخدم مصلحة الوطن ويحقق التوازن في العديد من البنود".