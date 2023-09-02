قريبًا.. تشغيل محطة كهرباء بدر 3 تجريبيًا

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة كهرباء 3 وسيتم التشغيل التجريبى للمحطة خلال أيام، وذلك استكمالاً لخطة الجهاز لتوفير القدرة الكهربائية، نتيجة التوسع العمرانى وزيادة نسبة الإشغال بمدينة بدر.

وتفقد المهندس عمار مندور، مكونات محطة كهرباء بدر 3، يرافقه فريق عمل من شركة نقل الكهرباء وشركة توزيع الكهرباء، لإجراء الاختبارات اللازمة لتشغيل المحطة، حيث أفادوا أنه من المتوقع التشغيل وإطلاق الجهد على المحطة قريباً.

جدير بالذكر أن المحطة التى يقوم الجهاز بتنفيذها تبلغ قدرتها 120 ميجا/فولت/أمبير، وستخدم الحى الثالث وجزءا من الحيين الرابع والثانى وأراضى شمال المدينة، مما يؤدى إلى تخفيف الضغوط على محطتي بدر 1، وبدر 2.

وشهد المهندس عمار مندور، اصطفاف معدات لعملية النظافة الخاصة لمنطقة الرواد، الامتداد الشرقى لشركة التعمير، وذلك بحضور المهندس عادل فضل، نائب رئيس الجهاز ومديري الإدارات ومديري الشركة، وذلك للبدء في تنفيذ أعمال النظافة لمنطقة الرواد، الامتداد الشرقى ومجاورات ( 54 – 104 – 155) عمارة طبقاً لكراسة المواصفات الخاصة بجهاز تنظيم المخلفات البلدية، وذلك استمرارًا للجهود المبذولة في حركة التنمية بالمدينة.

توزيع صناديق القمامة الجديدة لكل مجاورات الحى

وقام جهاز مدينة بدر بفحص المعدات والتأكد من مطابقتها لكراسة الشروط، مؤكدًا على مسئولي الشركة ضرورة العمل فوراً على النظافة التامة لمنطقة الرواد، الامتداد الشرقي، وتعهدت الشركة بالنظافة المرجوة خلال فترة قصيرة جداً، وسيتم توزيع صناديق القمامة الجديدة لكل مجاورات الحى، وستتم المتابعة اليومية للوصول بنظافة الحي إلى المستوى المأمول، كما تم مراعاة زيادة المعدات والعمالة بجميع المشاريع الخاصة بأعمال النظافة الجديدة بالمدينة.