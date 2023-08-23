الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"جهاز بدر" يكشف موعد التشغيل التجريبى لمحطة الكهرباء «بدر 3»

رئيس جهاز مدينة بدر
رئيس جهاز مدينة بدر خلال الجولة التفقدية

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إن موعد التشغيل التجريبى لمحطة الكهرباء بدر 3، نهاية الأسبوع القادم 
وذلك استكمالاً لخطة الجهاز لتوفير القدرة الكهربائية نتيجه التوسع العمرانى الكبير وزيادة نسبة الاشغال بالمدينة.

 محطة كهرباء بدر 3

ووفق بيان صادر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فقد تفقد رئيس جهاز مدينة بدر محطة الكهرباء بدر 3 وبصحبته فريق عمل من شركة نقل الكهرباء وشركة توزيع الكهرباء؛ لإجراء الاختبارات اللازمة لتشغيل المحطة والذين أفادوا أنه من المتوقع التشغيل وإطلاق الجهد على المحطة نهاية الأسبوع القادم.

ويذكر أن المحطة التى يقوم الجهاز بتنفيذها قدرتها 120 ميجا/فولت/امبير وستخدم الحى الثالث وجزء من الحى الرابع والثانى وأراضى شمال المدينة، مما يؤدى الى تخفيف الضغوط على محطتى بدر 1، وبدر 2.

 جمعية مستثمري مدينة بدر

وحسمت جمعية مستثمري مدينة بدر انتخابات مجلس إدارتها بالتزكية، وذلك بعد دعوة أعضاء جمعيتها العمومية للانعقاد منتصغف أغسطس الجاري.

وعقد مجلس الإدارة اجتماعًا عقب الجمعية العمومية مباشرة لتشكيل هيئة المكتب، وتم اختيار المهندس بهاء العادلي رئيسًا لمجلس الإدارة،عبدالرحمن الزعيم نائبا للرئيس، ورأفت قطب أمين عام للجمعية، ووليد أحمد أمينا للصندوق، وضمت عضوية مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر كلا من عمرو فتوح، أيمن محمد، وعبدالحفيظ عبدالخالق.

وصرح المهندس بهاء العادلي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر في بيان، بأنه تم تشكيل لجنة تنفيذية بالجمعية تضم في عضويتها كلا من علي زين العابدين، محمد عبدالحميد عبدالمنعم، ومحمد سمير شحاتة.

وأعرب العادلي عن فخره وامتنانه لثقة الأعضاء، مؤكدًا التزام المجلس الجديد بخدمة مصالح المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في مدينة بدر.

وأكد سعى الجمعية إلى تعزيز الأعمال الإنتاجية والتجارية والخدمية في مدينة بدر، وتوفير بيئة ملائمة للشركات والمستثمرين، وذلك عبر التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.

مدينة بدر المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر محطة الكهرباء بدر 3 شركة توزيع الكهرباء المهندس عمار مندور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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