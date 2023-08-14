الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمعية مستثمري بدر تحسم انتخابات مجلس إدارتها بالتزكية

المهندس بهاء العادلي
المهندس بهاء العادلي

حسمت جمعية مستثمري مدينة بدر انتخابات مجلس ادارتها بالتزكية، وذلك بعد دعوة أعضاء جمعيتها العمومية للانعقاد أمس الأحد.

وعقد مجلس الإدارة اجتماعًا عقب الجمعية العمومية مباشرة لتشكيل هيئة المكتب، وتم اختيار المهندس بهاء العادلي رئيسًا لمجلس الإدارة، عبدالرحمن الزعيم نائبا للرئيس، ورأفت قطب أمين عام للجمعية، ووليد أحمد أمين للصندوق، وضمت عضوية مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر كلا من عمرو فتوح، أيمن محمد، وعبدالحفيظ عبدالخالق.

وصرح المهندس بهاء العادلي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر في بيان، إنه تم تشكيل لجنة تنفيذية بالجمعية تضم في عضويتها كل من علي زين العابدين، محمد عبدالحميد عبدالمنعم، و محمد سمير شحاتة.

وأعرب "العادلي" عن فخره وامتنانه لثقة الأعضاء، مؤكدا التزام المجلس الجديد بخدمة مصالح المستثمرين وتحسين مناخ الإستثمار في مدينة بدر.

وأكد سعي الجمعية إلى تعزيز الأعمال الإنتاجية والتجارية والخدمية في مدينة بدر، وتوفير بيئة ملائمة للشركات والمستثمرين، وذلك عبر التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة الجديد وضع استراتيجية عمل للجمعية خلال الدورة الجديدة، لافتا الي أنها ترتكز علي نحو 7 محاور أساسية وتستهدف تنشيط الاستثمار وتحقيق التنمية بالمدينة.

وأضاف أن المحور الأول يتضمن  الإستمرار في تحديث قاعدة بيانات ديناميكية لكافة مستثمري المدينة واتاحتها للأعضاء بشكل دائم و عمل موقع للجمعية، فيما شمل المحور الثاني الاستمرار في السعي لتطوير مرافق المناطق الصناعية وحل المشاكل اليومية التي تواجه الاعضاء .

ولفت إلى أن المحور الثالث يشمل التعبير عن آراء المستثمرين وتمثيلهم أمام الجهات المختلفة بغرض إزالة العقبات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن المحور الرابع يتلخص في الاستمرار في فتح سبل الاتصال الداخلي بين كافة مستثمري المدينة لدعم التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من الخدمات البينية.

وأوضح ان المحور الخامس يتضمن العمل علي توفير العمالة المطلوبة والمؤهلة لأنشطة المستثمرين، فيما تمثل المحور السادس في المشاركة المجتمعية و إطلاق مشروع الأسر المنتجة؛ لرفع مستوي الحالة الاقتصادية لسكان المدينة.

ونوه بأن المحور السابع يتضمن المساهمة في تصدير وتسويق المنتجات داخلياً وخارجياً عن طريق المشاركة أو تنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمنصات الإلكترونية، وإطلاق بعثات ووفود من رجال الأعمال إلى الأسواق الخارجية و لا سيما إفريقيا.

الأكثر قراءة

استمرار انخفاض الحرارة.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة.. اليوم

زوجة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة: "خرب بيت أخويا عشان استلف منى فلوس"

بـ"مليون جنيه".. الكاتبة صافي ناز كاظم تعرض مكتبتها للبيع

للمشاركة فى القمة الثلاثية.. عبدالله الثانى يغادر الأردن متوجهًا إلى "العلمين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

صور

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى