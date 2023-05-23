رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد أعمال تنفيذ "سكن العاملين بالعاصمة الإدارية" (صور)

تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، اليوم الثلاثاء، أعمال تنفيذ مشروعات البنية التحتية وشبكات الإنارة والكهرباء والاتصالات ومحطات المياه الشرب والصدف الصحي وشبكات الري والزراعة بمشروع عمارات "سكن العاملين بالعاصمة الإدارية"، والتي تضم في مرحلتها الثانية 196 عمارة، تضم 4704 وحدة بقيمة استثمارية وصلت لـ 1.6 مليار جنيه.

واستهل مندور جولته التفقدية بمتابعة تنفيذ أعمال الطرق وتنسيق الموقع، حيث جرى الانتهاء من أعمال طبقة السن تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال الاسفلت، موضحًا أن نسب التنفيذ وصلت لـ45 %.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية، وتطوير المدن والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها، وتوفير كافة الخدمات للسكان من خدمات ومحلات وصيدليات.