السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

30 سبتمبر.. محمد حماقي يحيي حفل تخرج طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية

محمد حماقي
محمد حماقي

يستعد النجم   محمد حماقي، لإحياء حفل تخرج "دفعة طلاب الثانوية العامة 2023"، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر المقبل، في بأحد الفنادق بالإسكندرية

تفاصيل حفلة محمد حماقي بالإسكندرية

ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي عددا من الأغنيات الجديدة والقديمة التي تلقى رواجا واسعا بين الجمهور، ومفاجآت أخرى خلال الحفل الذي يضم عددًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية.

يذكر أن المطرب محمد حماقي أحيا حماقي مؤخرًا حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي وسط حضور الآلاف من جمهوره هناك وقدم حماقي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التي طرحها مؤخرًا ولاقت استحسان الجميع، بالإضافة إلي طرحه مؤخرًا أغنيته الجديدة "ايه السعادة دي "وتعتبر هذه الأغنية السادسة لمحمد حماقي خلال هذا الموسم بعد طرحه دلعنا كتير وده قلبي ده ولمون نعناع ومش كفاية فراق وحبيت المقابلة والتى طرحها بطريقة الذكاء الإصطناعي.

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تفاصيل حفل محمد حماقي بمهرجان موسم الكويت

الفنان محمد حماقي

يجدر الإشارة إلى أن افنان محمد حماقي احتل المركزين الخامس والسادس بأغنيتيه "دلعنا كتير" و"ده قلبي ده"، كما حافظت أغنية "مش كفاية فراق" على مركزها بقائمة الأكثر مشاهدة منذ طرحها.

وطرح الفنان محمد حماقي أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان “دلعنا كتير” عبر قناته الرسمية على يوتيوب، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد حماقي، وتوزيع وميكس تميم.

دلعنا كتير نتدلع بقى
دي فرصة عمر جديد اتلقى
وعملت حاجات اعملي حاجات
وزي أنا بقى ما اديتك هات
دلعنا كتير نتدلع بقى
دي فرصة عمر جديد اتلقى
وعملت حاجات اعملي حاجات
وزي أنا بقى ما اديتك هات

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تفاصيل حفل محمد حماقي بمهرجان موسم الكويت

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