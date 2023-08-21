الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل حفل محمد حماقي بمهرجان موسم الكويت

حماقي
حماقي

تتوالى مفاجآت مهرجان موسم الكويت الذي ينطلق في شهر سبتمبر المقبل، حيث كشفت الشركة المنظمة تفاصيل الحفل الثاني ضمن سلسلة موسم الكويت الذي يجمع بين النجم محمد حماقي والنجمة أصيل هميم على مسرح أرينا الكويت، وذلك بعد الإعلان سابقا عن حفل استثنائي بمشاركة الثلاثي رامي صبري وأحمد سعد وبدر الشعيبي.

حفل محمد حماقي في الكويت

وقالت الشركة المنظمة في بيان صحفي: "الكويت ستشهد فعاليات ضخمة ابتداء من شهر سبتمبر المقبل وأبرزها 6 حفلات غنائية جماهيرية بمشاركة ١٥ فنانا من أبرز نجوم الوطن العربي والتي تم الكشف عن أول وثاني حفلات الموسم الذي سيحييهم كلا من محمد حماقي ورامي صبري وأحمد سعد وبدر الشعيبي وأصيل هميم وغيرهم الكثير، سيتم الإعلان عن أسمائهم تباعا.

تفاصيل حفل محمد حماقي

وأكدت الشركة في بيانها، أن ثمة استعدادات إعلامية وتجهيزات فنية ضخمة ستواكب موسم الكويت اعتبارا من الأسبوع الجاري في المجمعات التجارية والشوارع.

وحول تجهيزات الحفلات، فأوضح البيان: "تم الاتفاق مع كبرى الشركات في المنطقة من حيث الإضاءات والشاشات وهندسة الصوت لإخراج الحفلات بشكل مميز ووفق مقاييس عالمية، حرصا على أن تتضمن جميع فعاليتنا عنصر الإبهار البصري والسمعي".

وأشار الحوتي، إلى أن الكويت سباقة لاحتضان الفعاليات الفنية المختلفة ورائدة في تنظيم المهرجانات الفنية والثقافية.

 

كان النجم محمد حماقي خلال الفترة الماضية قدم سلسلة من الحفلات الناجحة وأطلق عددا من الأغنيات على طريقة السينجل عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يويتوب وحقق نجاحا كبيرا ومشاهدات عالية بالملايين من خلال ألوان غنائية مختلفة ومتنوعة.

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