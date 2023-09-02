السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تموين دمياط: ضبط وتحرير 1226 مخالفة خلال شهر أغسطس الماضى

مخالفات مخابز
مخالفات مخابز

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط العديد من الحملات المشتركة مع الطب البيطرى والمراقبة الصحية وإدارة المتابعة على الأسواق والمحال التجارية.


وأسفرت الحملات عن ضبط وتحرير عدد 1226 مخالفة خلال شهر أغسطس المنقضى، منها عدد 101 مخالفة فى مجال إنتاج الخبز البلدى المدعم لمخالفة الأوزان والمواصفات المقررة قانونًا وعمليات الضرب الوهمى على ماكينة المخبز بدون إنتاج حقيقى، والتصرف فى الدقيق المدعم فى غير الغرض المخصص له، حيث تحرر المحضر رقم 11311 جنح كفر سعد للتصرف فى عدد 65 شيكارة دقيق زنة 50 كيلوجرامًا، وكذلك المحضر رقم 7188 جنح كفرالبطيخ للتصرف فى عدد 121 شيكارة، كما تم ضبط بمخابز طباقى عدد 45 شيكارة دقيق مدعم محظور تداولها خارج منظومة الدعم.

وفى مجال الأسواق والمحلات العامة تم تحرير عدد 1125 محضر مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور، ولارتكاب جريمة البيع بأزيد عن السعر الرسمى، منها عدد 10 محاضر أزيد من السعر الرسمى لعبوات السجائر والتحفظ على 5 قاروصات مجهولة المصدر تحت تصرف النيابة العامة.

بالإضافة إلى عدد 15 محضرًا فى مجال مكافحة الغش التجارى للعرض للبيع سلع منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمى والتحفظ على كميات 233 كجم مصنعات لحوم 18 قالب بسطرمة منتهية الصلاحية 15 كجم دواجن و39 كجم مجزءات دواجن، 5 كجم عجينة حواوشى، 27 كجم أسماك مجمدة (لا تصلح للاستهلاك الآدمى وتحت تصرف النيابة العامة على ذمة المحاضر الخاصة بها).

وتم ضبط تجميع عدد 243 بطاقة تموينية لدى حد البدالين، وضبط 41 بالتة سكر تموينى زنة 20 كجم محظور تداولها خارج منظومة التموين، وللوقوف على مطابقة السلع للمواصفات القياسية تم سحب عدد 20 عينة غذائية وغير غذائية مع 48 عينة دقيق وأقماح لإرسالها إلى المعامل المختصة للمطابقة والتحليل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والعرض على النيابة العامة للتصرف.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة لحماية المستهلك من ممارسات الجشع والغش والتدليس والمغالاة فى الأسعار.
 

إدارة الرقابة التموينية إدارة التموين تموين دمياط إدارة الرقابة التموينية بالمديرية إدارة شرطة التموين

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