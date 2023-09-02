بريطانيا فى حالة تأهب قصوى للركود بعد التراجع الكبير فى التصنيع والعقارات

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن بريطانيا في حالة تأهب قصوى للركود بعد التراجع الكبير في قطاع التصنيع وسوق العقارات.

وأضافت الصحيفة، أنه تم وضع صناع السياسات في المملكة المتحدة في حالة تأهب قصوى لمواجهة الركود بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض إنتاج المصانع وأكبر انخفاض سنوي في أسعار المنازل منذ الأزمة المالية العالمية في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وسط أدلة متزايدة على أن الزيادات المتتالية الـ14 في سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا أدت إلى تباطؤ الاقتصاد، وأشارت الفحوصات الصحية الشهرية للتصنيع وسوق العقارات إلى شتاء قاسٍ قادم.

وقال التقرير، إن التوقعات للصناعة في المملكة المتحدة كانت من بين أضعف التوقعات المسجلة خارج نطاق الانهيارات المالية ووباء كورونا.

وقال أحد أكبر مقرضي الرهن العقاري في المملكة المتحدة - جمعية البناء الوطنية - إن أسعار المنازل انخفضت بنسبة 5.3٪ في العام حتى أغسطس، وهو أسرع معدل انخفاض سنوي منذ عام 2009.

وكانت هناك أخبار أفضل لوزير المالية، جيريمي هانت، من مكتب الإحصاءات الوطنية، الذي أظهرت تنقيحاته لأرقام النمو السابقة أن الاقتصاد انتعش بشكل أسرع وأقوى من عمليات إغلاق كوفيد مما كان يعتقد، وبحلول نهاية عام 2021، كان الاقتصاد أكبر بنسبة 0.6% من مستواه قبل الوباء وليس أصغر بنسبة 1.2% كما كان يعتقد سابقًا.

واستغل هانت الأخبار التي تفيد بأن بريطانيا حققت ثالث أسرع انتعاش بين مجموعة السبع بعد الولايات المتحدة وكندا، وقال: "حقيقة أن المملكة المتحدة تعافت من الوباء بشكل أسرع بكثير مما كان يعتقد، تظهر مرة أخرى أن أولئك الذين عقدوا العزم على التقليل من شأن الاقتصاد البريطاني قد ثبت خطأهم مرة أخرى".