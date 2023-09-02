السبت 02 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا فى حالة تأهب قصوى للركود بعد التراجع الكبير فى التصنيع والعقارات

بريطانيا
بريطانيا

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن بريطانيا في حالة تأهب قصوى للركود بعد التراجع الكبير في قطاع التصنيع وسوق العقارات.

وأضافت الصحيفة، أنه تم وضع صناع السياسات في المملكة المتحدة في حالة تأهب قصوى لمواجهة الركود بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض إنتاج المصانع وأكبر انخفاض سنوي في أسعار المنازل منذ الأزمة المالية العالمية في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وسط أدلة متزايدة على أن الزيادات المتتالية الـ14 في سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا أدت إلى تباطؤ الاقتصاد، وأشارت الفحوصات الصحية الشهرية للتصنيع وسوق العقارات إلى شتاء قاسٍ قادم.

وقال التقرير، إن التوقعات للصناعة في المملكة المتحدة كانت من بين أضعف التوقعات المسجلة خارج نطاق الانهيارات المالية ووباء كورونا.

وقال أحد أكبر مقرضي الرهن العقاري في المملكة المتحدة - جمعية البناء الوطنية - إن أسعار المنازل انخفضت بنسبة 5.3٪ في العام حتى أغسطس، وهو أسرع معدل انخفاض سنوي منذ عام 2009.

وكانت هناك أخبار أفضل لوزير المالية، جيريمي هانت، من مكتب الإحصاءات الوطنية، الذي أظهرت تنقيحاته لأرقام النمو السابقة أن الاقتصاد انتعش بشكل أسرع وأقوى من عمليات إغلاق كوفيد مما كان يعتقد، وبحلول نهاية عام 2021، كان الاقتصاد أكبر بنسبة 0.6% من مستواه قبل الوباء وليس أصغر بنسبة 1.2% كما كان يعتقد سابقًا.

واستغل هانت الأخبار التي تفيد بأن بريطانيا حققت ثالث أسرع انتعاش بين مجموعة السبع بعد الولايات المتحدة وكندا، وقال: "حقيقة أن المملكة المتحدة تعافت من الوباء بشكل أسرع بكثير مما كان يعتقد، تظهر مرة أخرى أن أولئك الذين عقدوا العزم على التقليل من شأن الاقتصاد البريطاني قد ثبت خطأهم مرة أخرى".

الجارديان البريطانية بريطانيا العقارات قطاع التصنيع الفائدة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

وفاة رجل الأعمال محمد الفايد ودفنه فى لندن (صور)

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر السبت 2-9-2023 فى المحافظات

الاندبندنت: مصر تتمتع بجاذبية خاصة لقضاء العطلات

نيويورك تايمز: محمد الفايد كان يحاول إبعاد عائلته عن الأضواء

26 مليون و200 ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلنى ليوم 29 أغسطس 2023 لبضائع جمارك بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

مقتل جندى إسرائيلى فى عملية دهس قرب رام الله

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة