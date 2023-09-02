"المركزى الروسى" يستبعد زيادة سعر الفائدة لمواجهة التضخم

أفادت رئيسة "البنك المركزى" الروسى إلفيرا نابيولينا، أنها لا تستبعد زيادة سعر الفائدة الرئيسى فى اجتماع سبتمبر الجارى كخطوة لدعم الروبل الروسى ومواجهة التضخم.

وقالت نابيولينا - فى مؤتمر للبنك المركزى وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إنه يجب على بنك روسيا الحفاظ على حالة الاستعداد المستمر فى الاقتصاد لمواجهة الصدمات وضمان وجود هامش من الأمان اللازم للنظام المالي"، مشيرة إلى أن تدفق العملات النقدية إلى بنوك روسيا يتجاوز الطلب عليها فى الوقت الراهن.

وأضافت أن البنك المركزى الروسى يطور آلية بالتعاون مع وزارة المالية لتبادل أصول مستثمرين روس المجمدة فى الغرب مع أصول أجانب فى روسيا.